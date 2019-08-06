Коломойський: Порошенко своє завдання виконав

Український бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що п’ятий президент України Петро Порошенко впорався з основним завданням на посаді. Про це Коломойський сказав в інтерв’ю російському виданню «РБК».

«З основним завданням він впорався – врятував країну від вас. Він прийшов, Криму вже не було, Донбас уже був захоплений де-факто. Він зупинив агресію. Я можу критикувати його як хочете, але не перед вами. Ми всередині розберемося самі», – вказав бізнесмен.

Ігор Коломойський повернувся в Україну 16 травня після двох років добровільного перебування поза межами країни. Це сталося незадовго до інавгурації шостого президента України Володимира Зеленського.

Опоненти Зеленського стверджують, що той пов’язаний із Коломойським. Суперник Зеленського на виборах Петро Порошенко прямо називав його «маріонеткою Коломойського». Його прихильники звертали увагу на те, що шоу Зеленського «Вечірній квартал» і серіал «Слуга народу» виходять на телеканалі Коломойського «1+1», а в штабі Зеленського працював адвокат олігарха Андрій Богдан (нині є керівником офісу президента України). Сам Зеленський стверджував, що у нього тільки ділові стосунки з бізнесменом, а на його політичну діяльність Коломойський не впливає.