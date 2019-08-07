Фракцію «Слуги народу» поділять на групи шляхом жеребкування – речниця

Парламентську фракцію «Слуги народу» поділять на групи шляхом жеребкування, повідомила у Facebook голова пресофісу партії Євгенія Кравчук, яка обрана народним депутатом за списками «Слуги народу».

«15 заступників [голови фракції] – це не 15 «смотрящих». Ці люди не керуватимуть, а координуватимуть роботу. І групи ми формуємо шляхом жеребкування, а не на «клановій», земляцькій чи іншій подібній основі. Фракція, як і партія, побудована за мережевим принципом, ми маємо можливість збиратися у різних форматах, щоб співпрацювати та спілкуватися для більшої ефективності нашої роботи», – написав Кравчук.

Вона зазначила, що групи у фракції формують, щоб ефективніше координувати її роботу, налагодити внутрішню комунікацію.

«А ще завдяки цьому ми зможемо більш злагоджено та швидко напрацьовувати позицію із загальнополітичних питань, організовувати регіональні поїздки наших депутатів, обраних за списком, забезпечувати роботу членів фракції та, звісно ж, навчання (ми ж обіцяли, що цей процес не зупинятиметься)», – прогнозує Кравчук.

Дострокові вибори до парламенту України відбулися 21 липня. За їхніми підсумками пропрезидентська партія «Слуга народу» здобула 254 місця в парламенті.