Зеленський відновлює практику часів Порошенка та Януковича – Доній

​Гості програми «Ваша Свобода»: депутат VI і VII скликань Верховної Ради України Олександр Доній; політичний експерт Валерій Клочок.

У партії «Слуга народу», що здобула переконливу більшість після парламентських виборів у новій Верховній Раді, визначилися з висуванцями на ключові посади у Верховній Раді ІХ скликання. Зокрема, як повідомив в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода Дмитро Разумков, він є кандидатом у спікери. Відтак Верховна Рада – в руках Володимира Зеленського. Чи вдасться президентові встановити і втримати контроль над парламентською більшістю?

Олександр Лащенко: Новобраний депутат від «Слуги народу» Євгенія Кравчук заявила, що партію «Слуга народу» замість Дмитра Разумкова, якщо той стане спікером нової Ради, може очолити Олександр Корнієнко, а кандидатом на посаду голови майбутньої фракції партії «Слуга народу» є Давид Арахамія, №4 виборчого списку цієї партії. Як повідомляє видання «Новое время», попередній список заступників голови фракції «Слуга народу» виглядає таким чином: Галина Янченко, Дмитро Соломчук, Юрій Місягін, Павло Халімон, Євгенія Кравчук, Павло Сушко, Юрій Корявченков (той самий «Юзик» із «95 кварталу»), Юрій Кисіль, Микола Тищенко, Вадим Струневич і так далі.

Пане Доній, коли ви були народним депутатом, тоді ж «Партія регіонів» хоч на виборах і не отримала повної більшості, але завдяки «тушкам» потім добирала. Можна порівняти нинішню владу президента Зеленського з тодішньою владою тодішнього президента Януковича?

Олександр Доній: Перша демократична каденція 1991 року була якраз без впливу великого фінансового олігархату. І Компартія мала відносну більшість, не конституційну, але понад 226 голосів. Була «група 239». Тим не менше, на тих депутатів-комуністів можна було впливати. І активна меншість впливала. Бо на той момент комуністи, при всьому тому, що ми з ними боролися, їм опонували, в масі своїй були самодостатні люди. І тому Станіслав Гуренко, перед тим Івашко не були спроможні повністю керувати ними, як «олов’яними солдатиками».

Більшість депутатів, навіть якщо і голосують власними картками, є «кнопкодавами» по суті

Ситуація змінилася радикально всередині 1990-их. Більшість депутатів, навіть якщо і голосують власними картками, є «кнопкодавами» по суті. Це не залежить від того, чи фракція перебуває при владі, чи в опозиції. Дуже мало людей, які спроможні мислити, а тим більше діяти самостійно. І в цьому плані вплив керівника держави опосередковано, тому що він з формальної точки зору не має права вказувати депутатам, але через керівництво фракції, Верховної Ради, виконавчу владу зможе безперечно впливати. Але це не означає, що там не буде центробіжних тенденцій.

Якщо згадувати Партію регіонів часів Януковича і з формальної точки зору, що це була «піраміда», навіть Янукович був змушений десь давати відкупне, відступне тим, хто поруч з ним.

Аналогічно і Порошенко – він всім керував, але відступне давав. Аналогічна ситуація відбуватиметься і зараз.

Розшарування відбуватиметься, групи впливу будуть, буде формальний контроль з боку очільника держави, а далі буде конкуренція, змагання, інтриги. Вони прийшли на бренді Зеленського, але вони самодостатні особистості повинні бути, повинні ними ставати.

Вже дійшло до публічних конфліктів між Дубінським і Арахамією. Це місце для прийняття законопроектів. А законопроекти можна ухвалювати лише в процесі дискусії.

Відновлюється практика, яка була за часів Порошенка, Януковича – незаконне, неконституційне призначення голів ОДА

Узурпація влади – це щось незаконне, неправове. Нічого страшного в тому, що більшість населення України віддало перевагу одній партії, а не групі партії, немає. Якщо ця партія обирає свого голову Верховної Ради, створює Кабмін, виконавчу вертикаль – все це є в рамках Конституції, в рамках закону. Але дуже важливо дотримуватися закону навіть у нюансах.

Зараз відновлюється, на жаль, практика, яка була за часів Порошенка, Януковича – незаконне, неконституційне призначення голів ОДА. Прерогатива у поданні цих кандидатур належить Кабміну, а лише затверджує президент.

Як не дивно, Янукович і Партія регіонів дотрималися традицій, не прописаних в українському законодавстві, але демократичної європейської практики – надавати опозиції представництво в комітетах.

Майже 50% керівництво комітетів було надано опозиції. Два комітети (Євгенія Кравчук зауважила, що опозиції планують віддати Комітет з прав людини і Комітет зі свободи слова – ред.) – це мало. Це тест для «Слуги народу», чи готові вони віддати для контролю себе частину важливих комітетів для опозиції. Аналогічне питання із президією Верховної Ради. Я пропонував би – умовно – не проросійським фракціям домовитися і висунути спільного кандидата. А це однозначно дуже важко!

– За підрахунками зокрема інтернет-видання «Ліга», вже зараз можна сказати, що до 27-ми депутатів той же Ігор Коломойський контролюватиме...

Олександр Доній: Я не певен, що йде мова про контроль і про особисто Коломойського. Я знаю деяких вихідців з «УКРОПу» – Тарас Бутенко, Богдан Яременко. Це самодостатні особистості. Незалежно від того, що у них була партійна приналежність до «УКРОПу», очевидно, що пов’язаного з Ігорем Коломойським, ніхто не зможе самодостатніми особистостями керувати у рабовласницький спосіб.

Це буде місце для внутрішніх розбіжностей.

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Питання – щоб ми відстежували економічні інтереси, не лише політичні. Наприклад, подарував Ахметов 200 швидких допомог. А тепер призначається на голову ОДА в Івано-Франківській області людина, яка очолювала перед тим електростанцію, яка пов’язана з «ДТЕК». Він перейшов на посаду, яка, можливо, у 20 разів менше за рівнем зарплати. Яка мотивація цієї людини? Чи пов’язано це з якимись домовленостями з Ахметовим? Не відкуповуватися повинні олігархи, а українська економіка повинна демонополізуватися.

– Пане Клочок, 254 депутати від «Слуги народу». Як з цим можна справитися? Не «надірветься»​, зрештою, Зеленський? Чи, навпаки, це все піде на користь реформуванню України?

Валерій Клочок: Розпорядитися можна дуже вдало, якщо правильні цілі поставити і пріоритети. Останнє зібрання у Трускавці завданням це і ставило. Тож і маємо появу конкретних кандидатів на конкретні посади.

Вплив окремих фінансово-промислових груп на фракцію «Слуга народу» є вже очевидним

Має бути вже напрацьована у «Слуги народу», а вона вже нібито є, низка законопроектів доволі важливих, і вони мають бути ухвалені швидко. Я маю на увазі, що ці законопроекти будуть ухвалені після кадрових рішень.

Маю великі сумніви, що ринок землі буде ухвалений швидко. Наприклад, внесення змін до чинного законодавства, яке передбачає надання просто шалених пільг виробникам альтернативних джерел енергії. Там витрати з бюджету шалені.

Підготувати системну реформу і знайти під неї голоси поки що буде трохи заважко. Вплив окремих фінансово-промислових груп на фракцію «Слуга народу» є вже очевидним. Будуть основні «маяки», які ми побачимо або ж ні – в найближчі дні роботи парламенту. Тому у цій частині президенту сьогодні руки розв’язані. Всі заяви, які він робив у період виборчої кампанії, можуть бути реалізовані.

Узурпації влади не відбулося. Відбулися передумови для її узурпації

Узурпації влади не відбулося. Відбулися передумови для її узурпації. І президент або скористається цією узурпацією для поліпшення економічного становища, або ж узурпує її в класичному вигляді. Є тенденційні передумови і щодо першого варіанту, і щодо другого. І є загрози. Якщо аналізувати ті посили, які давалися і Зеленським, і Бакановим на зустрічі з депутатами перед поїздкою до Трускавця, що у них тека СБУ пуста, тому це все речі доволі небезпечні.

Не можна перетворити народних депутатів у «тикальників пальцями по клавішах», відповідно до «смайликів», які вони вивчали на тренінгу.

– Кредит довіри до президента Зеленського (73% у другому турі й парламентські вибори тільки закріпили цю перевагу – фактично всі, хто висувався від «Слуги народу», здобували перемогу) – скільки він ще може бути?

Валерій Клочок: (У Зеленського є резерву – ред.) рік. Опитування показує, що близько 80% українців, які його підтримали, готові дати йому рік для реалізації його обіцянок. Але наскільки українці будуть готові витримати цей рік, у мене поки що є великий сумнів.