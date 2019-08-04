Бахматов про Зеленського, Притулу і Лупана з Бампером

Зеленський не має профукати своє президентство, запевнив Радіо Свобода колишній продюсер, нині підприємець, новатор Максим Бахматов. Він знайомий із Зеленським чверть століття і має у своєму доробку виступи і продюсування у КВН, «Comedy Club UA», «Українці Афігенні» та інших шоу. Бахматов наполягає: після 20 років відчуття перемоги людина не хоче стати лузером, промінявши славу на схематози, «роттердами+». Також гість студії оцінив – чим відрізняється реальний президент Зеленський від «президента» Голобородька і розповів, що «народжений» Бахматовим «кандидат» на цю посаду Петя Бампер балотуватиметься на наступних виборах.

Олександр Лащенко: Шоумен, КВНшник, співвласник, генпродюсер, чільний резидент українського «Comedy Club», той самий «Лєдокол Бахматов». Творчий батько кандидатів у президенти України Єгора Лупана і Петі Бампера. Можна ж так сказати?

– Так. Абсолютно!

– Можна. І вони були доволі успішними у своєму роді...

– І зараз дуже успішні.

– І залишаються...

А ще бізнесмен, а також керуючий партнер інноваційного парку «UNIT.City»​, гендиректор Національного «Експоцентру України» (та сама «Виставка») у Києві.

– Так.

– Пане Бахматов, і, можливо, майбутній міністр житлово-комунального господарства України?

– Днями дізнався, що беру участь у неофіційному цікавому рейтингу, що називається «Цифрова демократія» на «​LIGA.net»​.

– Інтернет-видання «​LIGA.net»​…

– Так, я є членом кабміну потенційним. Так що потенційно ви спілкуєтеся з паном міністром! Так що мені дуже приємно!

– На своїй сторінці у «Фейсбук» ви теж дозволяєте, так би мовити, своїм симпатикам додати голос до вашої кандидатури...

– Так-так. Звичайно! Там йде дуже сувора боротьба.

– Олена Шуляк, депутат від партії «Слуга народу», Лев Парцхаладзе... Геннадій Зубко!

– Діючий міністр і віце-прем’єр.

– Як ви сподіваєтеся виграти у них це змагання?

– Цифрове поки що виграю. А професійне – подивимося. Це виключно по фаху і за результатами можна оцінювати.

– Пане Бахматов, я пропоную почати все ж таки з вашої творчої складової. Сказати, що ви повністю порвали з нею – ні?

– Може, з освіти давайте? У мене освіта – міжнародна економічна...

– У Трускавці ви зараз не перебували?

– Звичайно. Я ж не є депутатом. Але я ту освіту отримав ще 15-20 років тому. Я за фахом економіст-міжнародник. Я за фахом – референт-перекладач з англійської та арабської мов. Я отримав МВА IMI за стажуванням закордоном ще у 2003 році. Тобто я маю дві вищі освіти і багато стажувань, щоб після того спокійно займатися самостійно бізнесом, у тому числі «Comedy Club».

– Звісно, жодним чином, наголошу, при всій повазі до нашого шановного гостя, це не є така промоція одного з кандидатів у міністри. Тим більше, все це відбувається в солідному, але тільки інтернет-виданні.

– Чекайте, мені сказали, що це промоція! (сміється)

– Хай глядачі вважають за потрібне, як це вирішувати. Жарти жартами – із Володимиром Зеленським спілкуєтеся?

– Спілкуюся. І ми близько 20 років знайомі.

– Звичайно ж! Ви ж паралельними курсами йшли, КВНшники. Він із Кривого Рогу, а ви хоч і народилися, до речі, в Росії, на Камчатці – цікавий факт вашої біографії...

– Я в СРСР народився. Я би не сказав, що Росія – це дорівнює СРСР. Це СРСР. Ми всі народилися в одній державі. Так, це була Камчатка. Це був 1988 рік.

– Робота ваших батьків. Ви не раз розповідали.

– Так-так. А сам я зі Львова.

– Але паралельними курсами із Зеленським. Середина 1990-их, КВН і далі, далі, проекти так само...

– Професійно так само. Він став чемпіоном вищої української ліги Маслякова, до речі, у 1992 році, а я став віце-чемпіоном у 1994 році, а чемпіоном – у 1995 році. Тобто команди йшли «очко в очко».

– І конкурентом вашим був?

– Він був моїм конкурентом, звичайно. І не в КВН. Потім, коли він почав робити у 2004 році «Квартал», а я почав робити «Comedy Club» у 2005-у, 2006 році, ми конкурували. Звичайно, ми були на одному каналі. На каналі «Інтер». Він виходив раз на місяць, а я виходив раз на тиждень з шоу «Comedy Club Україна».

​– Був вашим керівником Зеленський тоді? Ні?

– Керівником звичайно, що ні. Тоді керівником «Інтеру» був Мазур Леонід Борисович, а головою правління був Созановський Сергій Леонідович. Але ми були конкурентами. Наші продакшини виробляли гумор на каналі «Інтер». Потім я перейшов на «1+1», а він залишився на «Інтері».

Але так, були гарні часи. Але популярність наша зростала швидше, бо ми виходили 4 рази на місяць.

– Зараз ви знову ж таки підтримуєте контакт...

– Ми підтримуємо зв'язок.

– ...з президентом України Володимиром Зеленським.

– Так. Я його привітав, звичайно!

– Зустрічаєтеся особисто?

– Ні, ми не зустрічаємося. Ми пару разів переписувалися у WhatsApp.

Я голосував за Зеленського

​– За кого голосували, тоді я у вас не уточнюю.

– Я голосував за Зеленського. Я це казав до виборів ще тут, коли ми з пані Інною спілкувалися у цій самій студії.

– Так, Інна Кузнецова, головний редактор Київського бюро Радіо Свобода.

– Так, ми з нею спілкувалися перед першим чи після першого туру відразу.

І я казав відразу, і чому я його підтримував, я розповідав. І мені приємно, що тоді я був правий, чому його треба було підтримувати, навіщо це потрібно. Зараз ті ініціативи, що зараз будуть зроблені по амністії капіталу і 9% – ринок землі, й інша історія по розвитку держави, я вважаю, це дуже круто.

– Вже понад два місяці він – президент України. Час минає стрімко. Скоро буде традиційно перший термін, коли підбивають перші підсумки – 100 днів.

– Так.

– Ну і як? Ви ж стежите.

– Я пишаюся. Мені цікаво подивитися, що буде далі. Попереду ще більше 4 років і 8 місяців. І... повний контроль над парламентом. Це буде дуже цікаво!

– Ми ж не можемо уникнути цієї теми, що ви номінуєтеся, можна сказати, на міністра ЖКГ. Та ж «LIGA.net», яка проводить це голосування... Це не Офіс президента і так далі...

– Звичайно.

– Підкреслимо. Журналісти зазначають: унікальність цього уряду, що його склад цілком, коли його буде сформовано, залежить від однієї-єдиної людини – Зеленського. Справді отакі результати виборів. Як ви вважаєте, це вперше в Україні, без «тушок», абсолютно законно, в результаті голосування, один політик має такий контроль. Фактично, як у Росії Путін? Ну, якщо у чомусь порівнювати...

– Як Меркель у Німеччині.

– Як Меркель у Німеччині.

– Вже 14 років!

– Як Дональд Трамп у США частково.

– Так. Як Ердоган.

– Як Ердоган, до речі. Отакі різні всі політики. Не будемо Сі Цзіньпіна згадувати...

– Так.

– Такий контроль – це на користь країні в умовах, коли вона потребує радикальних реформ, дійсно на ділі, а не на словах?

– Без такого контролю радикальних реформ не може бути, бо будуть різні групи бізнесменів, що будуть не хотіти цих реформ. Зараз він може за перших 3-4 місяці зробити ці реформи, що ми чекали роками.

Зеленський може за перших 3-4 місяці зробити ці реформи, що ми чекали роками

​– Наприклад.

– Наприклад, ринок землі (те, що я казав), наприклад, зробити судову реформу, наприклад, зробити амністію капіталу... І там треба подивитися, що буде дальше.

​– Ви чверть століття знайомі з Володимиром Зеленським...

– Так.

– Він – як людина? Добре, талановитий шоумен, людина, яка дійсно «95-ий квартал» зробила фактично найуспішнішим. Не хочу вашого проекту образити. Але керувати державою, ухвалювати непопулярні рішення щодо навіть своїх, перепрошую, колишніх друзів. Здатен Володимир на це?

– Абсолютно здатен! Людина, що дуже ефективна. Вона це показала на своїх проектах. На будь-якому проекті у вас є всього два важелі – час і ресурси. Якщо ти керуєш цими ресурсами гарно, ти маєш результативні проекти. Медіа – такий самий бізнес, як промисловість, як сільське господарство, як політика. Він дуже успішним був у цьому проекті і всіх знав. Зараз він дуже швидко вчиться. Дуже швидко вчиться! Ще три місяці тому казали: він не знає української. Тринь – говорить українською! Він може себе поводити... Тринь – нормально! У нього якісь незрозумілі люди в команді. Тринь – нормальні люди в команді!

Ще три місяці тому казали: він не знає української. Тринь – говорить українською!

Він розуміє, що треба робити. У нього дуже прокачене его. Бо йому 20 років кажуть: ти – найкращий, ти– найсмішніший, ти – найуспішніший, ти – молодець, ти – крутий продюсер, ти – крутий автор, ти – крутий актор, ти – крутий керівник, ти – крутий батько! І він всім цим живе. І він не може бути тепер лузером. Бо якщо він захоче схематозів, «Роттердам +» чи ще щось, то йому скажуть: «Фу-у-у-у!!! Ти ніхто! Ти злодій!». Він не зможе з цим жити. Бо ці гроші, якими вони не були б, не дають відчуття щастя. Йому зараз 40 років. Він буде потрошку просуватися до кризи середнього віку. І там це грішми не вирішується. Це вирішується результатами, відчуттями перемоги і таке інше. Тому, я сподіваюся, він буде досить ефективний. І це гарно для країни.

– До речі, коли оголосили результати ще перших екзит-полів парламентських виборів, звісно, Володимир був у штабі партії «Слуга народу». Такий тріумф! Він наголошував, що повністю усвідомлює той ступінь відповідальності, який стоїть і перед ним як президентом України, і перед партією «Слуга народу»…

– Дивіться, якщо він стане чемпіоном світу, я маю на увазі, що буде успішним президентом, то всі його наступні 10, 20, 30, 40 років його життя (дай, Боже, йому здоров’я!), він буде красавчиком!

– Хоча 5 років він собі виділив як президент.

– Як президент. Але якщо за 5 років він зробить, що запланував, наступний час він буде красавчиком! А для нього це дуже важливо. На нього не можна буде сказати: «Фу-у-у, злодій! НАБУ за тобою прийде!». Він не зможе з цим жити. Це реальність. І це дуже круто для такої людини!

– Він, звісно, не «по приколу», як закидали опоненти Володимира...?

– Абсолютно!

– Ви згадали. 41 рік Зеленському. Ви ж його ровесник.

– Так. Я з 1978 року. І він також.

– І він з 1978 року.

– Так. Але він, по-моєму, у січні.

– Якщо бути точним, 25 січня.

– Так.

– До речі, пан Гройсман поряд стоїть – 20 січня. Між ними різниця у 5 днів. Хоча Гройсмана не сприймають, незважаючи на те, що він схуднув, як нового політика. А Зеленського сприйняли. Чому? Як ви вважаєте?

– А він нічого не зробив нового.

​– Гройсман.

– Так. Я аналізував Гройсмана (нехай мене пробачить Володимир Борисович – вибачайте, будь ласка), так от, він був прем’єр-міністром 3 роки. Відкривав, планував, збирав, наказував. 3 роки! 3 роки – це дуже багато. І в рангу діючого прем’єр-міністра за нього проголосувало на парламентських виборах 2%. Так підтримка по всій Україні, якщо з’ясувати, що прийшло 50% – 1%! Тобто 200 тисяч людей всього по всій країні підтримують його дії.

– Про що можна говорити? Так?

– Тому питання про новий-старий? Він нічого нового не показав. Не показав – йому показали «червону картку». До побачення!

– Якщо Трампа згадати... Звісно, це людина набагато старша за Зеленського. У батьки йому годиться. Але справедливо проводити...? Ви хвалите пана Трампа...

– Я схвалюю результати пана Трампа.

– Паралелі ці... Все ж таки Трамп – так, він бізнесмен. Але він теж із шоу – він успішно вів на телебаченні...

– Так, це шоумен.

– Справедлива аналогія Трамп-Зеленський, незважаючи на різницю у віці?

– Аналогія не справедлива. Але логіка справедлива. Трамп у першу чергу девелопер, із дуже заможної сім’ї, з тусовки і таке інше, але він дуже медійний. У нього був великий медійний капітал. У Зеленського також великий медійний капітал. Він дуже впізнаваний. Тобто, якщо він буде робити щось гарне, він буде тільки його підсилювати. Якщо буде робити щось погане, він буде його знищувати.

Зеленський, проаналізувавши свої плани, зрозумівши, що в країні він досяг максимуму як продюсер, як шоумен, зрозумів, що він може цей капітал інвестувати кудись подалі. Наприклад, у політику. Тому він такий дуже успішний. Так само Трамп – він себе прокачував, прокачував, прокачував, а паралельно будував свою імперію, а потім це все інвестував у проект і... виграв.

– Я чому за роки став згадувати? А ви не шкодуєте, що ви не пройшли цей політичний шлях, як Володимир Зеленський?

– По-перше, він ще його не пройшов, а тільки почав.

– Ну, доволі успішно, м’яко кажучи!

– Як ви знаєте, я зараз є потенційним членом віртуального кабміну.

– Так!

– Бачите, я двічі віртуальний! Але ж жарти жартами...

– Ні-ні. Вас – на серйозну посаду. Не на віртуальну. І це не Голобородько зараз на Банковій сидить.

– Звичайно! Але ж це реально цікаво. Це по-перше.

По-друге, я розвиваю дуже круті проекти не державні, не прибуткові, що будуть займатися контролем та аналітикою дій чиновників будь-якого рангу, депутатів будь-якого рівня. Проект називається «Новаторське бюро електронного контролю». Це проект, побудований на біг-даті, на аналітиці. Ми будемо аналізувати обіцянки, дії і таке інше.

– І того ж самого президента Зеленського?

– Так. Звичайно.

– Національний «Експоцентр» (та сама легендарна «Виставка») – що показав цей досвід? Хай і не дуже тривалий, коли ви гендиректором були...

– 2 роки. Це досить...Гройсман 3 роки, я – 2 роки.

– Це ж державне. Це ж така сама «ДУСя» «славнозвісна», «легендарна».

– Так, «ДУСя».

Я хочу привітати керівника «ДУСі» Сергія Сергійовича Борзова. Нарешті він став керівником «ДУСі». Я вітаю тебе, Сергію Сергійовичу!

– Це зараз.

– Тільки но його призначили. Він був в.о. А зараз він керівник «ДУСі». І тут, до речі, Сергій Сергійович, тобі вітання! Я як людина, що пройшла «ДУСю», за півроку з тебе спитаю, що ти зробив і нафіг тобі готель «Дніпро» зі стриптиз-баром, нафіг тобі готель «Україна» зі стриптиз-баром, на фіг тобі горілчаний завод, наприклад, для керівництва держави, цілий горілчаний завод?!

За півроку з тебе спитаю, що ти зробив і нафіг тобі готель «Дніпро» зі стриптиз-баром...

​– Пан Борзов теж має право висловитися в ефірі Радіо Свобода.

– Так! Я готовий обговорити це все.

– І прокоментувати твердження нашого шановного гостя.

– На сьогодні я вважаю, що 40 підприємств не потрібні для того, щоб обслуговувати президента. Потрібна логістика, охорона.

– Сам Зеленський заявляє, що йому не треба.

– Класно! Так я вам хочу сказати, що в «ДУСі», якщо зробити нормально приватизацію цього всього непотребу, там від мільярда до 1,5 мільярда доларів лежать просто так, профукуються. Треба працювати, Сергію Сергійовичу!

– 10 років тому це було. Це ж було «Шоу без назви». Ще Кузьма був живий...

– Так. З Кузьмою ми робили.

​– Ви могли взагалі сподіватися, що «казка стане реальністю»? Ну, тільки не так, звісно – Зеленського і Лупана, Бампера не будемо порівнювати. Але все-таки це відбулося в реалі?

– Бампер, Лупан – це була гротескна пародія на діючих політиків, тих...

– Нечесних політиків. «Краду і все!»

– Так. Я про це й кажу. А цей казав матом, а цей каже: «краду, буду красти». І таке інше. І це було дуже популярно, бо ніхто таку правду не казав. Голобородько? Віртуальний персонаж?

– Вже до серіалу підходимо.

– Так.

– Як оцінюєте? Подобається вам?

– До речі, він знімався на ВДНГ.

– До речі. До речі. До речі!

– Ми і тут були близькі. І зйомка була навіть у моєму кабінеті з паном Голобородьком, потенційним президентом. Тобто такі цікаві, знаєте, напівміфічні збіги!

– А хто переміг зараз на цих справжніх виборах, на ваш погляд: Голобородько чи Зеленський?

– Зеленський переміг. Я думаю, що Голобородько додав, але переміг Зеленський. Бо цей капітал формувався за багато до Голобородька. Голобородько уособлював в собі такі бажання і сподівання українського народу. І це завищує очікування. І це буде дуже важко Вові... вибачайте, Володимиру Олександровичу здійснити. Але ж це буде його підкручувати.

– Я перепрошую, а з двох рук парламент розстрілювати! Як вам?

– Це ж були фантастичні думки, його мрії, думи його і таке інше. А я вам хочу сказати, що половина людей, якщо ви виїдете з Києва...

– Зрозуміло. За смертну кару буде більшість. І Лукашенка люблять.

– Так.

– Але цьому треба потурати? Чи, навпаки, якось намагатися змінити вподобання глядачів?

– Треба міряти тільки за результатами. Ну, не можна казати, що гарно, добре. Знаєте, ми знаємо Трампа як людину, що погано висловлюється про жінок, ще щось робить погано, що живе у золотому пентхаузі (він реально золотий), тобто Янукович просто ховається у порівнянні з Трампом. Він реально побудував золотих пентхауз – якась ліпнина така... Кошмар!

– І рейтинг зараз у Трампа! Скільки?! Там рік залишається до чергових виборів у США...

– Так. Це перше. По-друге, всі економічні показники...

– Так. Ви казали про це.

– Тобто він – №1. Молодець!

– По результату президентської діяльності Зеленського дійсно варто оцінювати. Я хотів вам ще таке питання поставити. Дійсно, багато говорять про Володимира. Так?

– Так.

– От мені цікава ваша думка як його ровесника, який пройшов такий самий творчий шлях, можна сказати...

– І не тільки.

– Ну, в чомусь.

– Дивіться... Я скажу, чим ми подібні, а чим не подібні.

– Так.

– Я займався «Comedy Club» півтора року, а він займається «Кварталом» 20 років. Я грав у КВН як любитель, паралельно я отримував професійне навчання, закордонне навчання, я працював у величезних корпораціях, як «Самсунг», міжнародний «Самсунг», «Leo Burnett», найбільша рекламна агенція, UMC, у мене був приватний бізнес. Тобто я бізнесмен і продюсер. Він – продюсер, бізнесмен і політик. Тобто ми десь подібні, десь – трошки різні. Він більш успішний як продюсер, а я більш успішний як бізнесмен і девелопер з великими проектами, у тому числі і державними. Тобто я готувався більше.

Зеленський більш успішний як продюсер, а я більш успішний як бізнесмен і девелопер з великими проектами, зокрема державними

​– До чого я веду? Ви казали в одному з інтерв’ю... Я вас процитую. Це цитата...

– Мені приємно, що мене цитують.

– Запікувати мене, сподіваюся, не доведеться. Тим більше законопроект пані Богомолець так і не набуде чинності. Та й немає тут мату. Ви наголосили, що коли працювали зокрема у «Comedy Club»: «Сі..кі, пі..кі, риготня» – ні!». Отакий гумор для вас неприйнятний. За релігійною тим більше, ознакою, за гендерною...Володимиру у «95 кварталі» критики закидали, що не все з цим у нього було так коректно. У вас – ні. Справедливе таке протиставлення з Володимиром у його творчості?

– Його бачення гумору і продукту може бути різним. Є цікава цитата вже покійного Стіва Джобса: «Я думав, що люди, які роблять телебачення, такі тупі, бо вони роблять таку тупу продукцію, такий продукт. Потім я зрозумів, що це ми такі тупі, що ми таке дивимося. А вони роблять те, що нам подобається».

Тобто Зеленський і «95 квартал» не робили це, тому що вони такі, вони робили те, що дає рейтинги, подобається глядачам. Тому, звичайно, у них є історія про якісь релігійні історії, про якісь історії з натяком, напевне, і таке інше. Це дуже подобається. Це весело. Я особисто як продюсер і як людина, що могла контролювати ці речі, я казав: «ні, мені не цікаво в це гратися, давайте гратися в інше». Мені була цікава політика, до речі. І перші політичні пародії, коли ми робили в «Comedy Club UA» на закритих вечірках, до мене приходили люди (Молочний, Лірник й інші) і казали: «ми можемо таке показувати, за це нас у тюрму не посадять?» Бо там був Ющенко, Янукович, Тимошенко...

– Ви знаєте, що Віктор Ющенко свого часу думав, що Єгор Лупан справжній кандидат у президенти?

– Так. Це було дуже смішно! Ми так качнули Єгора Лупана, що люди подумали, що це реальний кандидат.

До речі, я на цих виборах отримав пропозицію напівжартома, щоб Петю Бампера виставити, як реального кандидата. Змінити паспорт цьому актору та автору і виставити як реального кандидата, щоб він всіх там... Ну, він ще молодий­. Ще 33 роки.

Я на цих виборах отримав пропозицію напівжартома, щоб Петю Бампера виставити як реального кандидата

​– Так, треба 35. Трошки хай почекає.

– На наступні виставимо.

– Дуже важливо, що «Comedy Club UA» ... Ви завжди в інтерв’ю теж наголошували. 50% – українською. Так?

– Так. Це у нас було сумісне рішення з «Інтером», що ми будемо 50% контенту робити українською мовою.

– Україномовний гумор може бути дотепним, яскравим. Приклад Сергія Притули, вас це доводить.

– Це був перший україномовний гумор на телебаченні загалом. Притула, Педан...

– Педан. Звичайно!

– Це було – все україномовне.

– Не шкодуєте, що Сергій Притула все-таки не проходить за списком «Голосу». Він 30-ий.

– А він такий хитрий. Він молодець – так зробив, типу «і рибку з’їсти, і на санчатах прокататися». Молодець!

ПОВНІСТЮ РОЗМОВА З МАКСИМОМ БАХМАТОВИМ – У ВІДЕОВАРІАНТІ ІНТЕРВ’Ю

УСІ НАЗВАНІ В ЦЬОМУ ІНТЕРВ’Ю ОСОБИ ТАКОЖ МАЮТЬ ПРАВО ВИСЛОВИТИСЯ В ЕФІРІ/ НА САЙТІ РАДІО СВОБОДА