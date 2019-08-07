Перебування Медведчука у Верховній Раді є образливим і ганебним – представник партії «Слуга народу»

Гості програми «Ваша Свобода»: Олександр Мотовиловець, новообраний народний депутат України, № 90 у списку партії «Слуга народу».

Менш ніж через місяць має запрацювати нова Верховна Рада. І партія «Слуга народу» на цих виборах, як відомо, фактично побила всі рекорди – за кількістю обраних депутатів за списком цієї партії, за кількістю обраних мажоритарників. Чи будуть переговори про створення коаліції з іншими фракціями? Як буде формуватися склад керівництва Верховної Ради? Чи отримають якісь посади представники опозиції?

Олександр Лащенко: Пане Мотовиловець, справедливо назвати новообрану Верховну Раду «ЗеРадою»? І участь у Трускавці на Львівщині – поділіться враженнями: що вдалося, що не вдалося? Багато ж було критики з боку опонентів «Слуги народу». Мовляв, чому можна було вивчитися на тиждень?

– Це унікальна можливість, коли ти отримуєш 250 мандатів. Нам треба працювати разом, треба знайомитися. Перемога любить підготовлених – ми готуємося до змін. 5 вересня, якщо буде перше засідання, починається відповідальність. Третє або п’яте… Всі наші депутати розуміють, які завдання перед нами стоять.

Навчання нам дуже допомогло. Я дізнався дуже багато про статус народного депутата. Наприклад, що я можу заходити у будь-яке приміщення. Це було здивування

Але ми дуже готуємося до початку роботи. Це навчання нам дуже допомогло. Я дізнався дуже багато про статус народного депутата. Наприклад, що я можу заходити у будь-яке приміщення. Це було здивування. Дуже гарна була лекція у Максима Нефьодова. Він казав: це перший раз, коли народні депутати мене слухають, не перебивають, не розмовляють між собою. Також я не дуже гарно знав бюджетний процес. І Віктор Пинзеник нам дуже гарно про це розказав. Це була, мабуть, найнатхненніша лекція з усього курсу. Ми (з Зеленським у Трускавці – ред.) говорили про керівництво партії, голів комітетів. Він сказав, що відповідальність на нас, нам потрібно працювати.

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У партії ви маєте право на дискусію, на відстоювання власної точки зору, але після того, як рішення ухвалене – це рішення, яке потрібно підтримувати більшістю

Партія досить велика. Ми маємо аналізувати, як голосують інші депутати, чи послідовно ходять на комітети, чи послідовно голосують за рішення. Ми хочемо контролю, ми хочемо дисципліни. Ми вважаємо, що у партії ви маєте право на дискусію, на відстоювання власної точки зору, але після того, як рішення ухвалене – це рішення, яке потрібно підтримувати більшістю.

– «Кнопкодавство» – велика проблема. Що з цим зробити? Сенсорну кнопку? Говорять, говорять, а ніяк не запровадять…

– Кнопка (сенсорна – ред.) є вже досить багато часу. Її треба ввімкнути. Це вимагає політичної волі. Ми вже розмовляли в партії про це. Вона буде ввімкнена. Вона буде працювати. Питання: чому інша Верховна Рада цього не ухвалювала? Ми розуміємо, чому, але ми хочемо відрізнятися. Наш результат на виборах – це є вимога змін. І ми повинні змінюватися.

– Спікер – Дмитро Разумков, перший віце-спікер – Руслан Стефанчук. А хто може просто віце-спікером бути? Вадим Рабинович, депутат від ОПЗЖ, сказав, що Віктор Медведчук все ж таки навряд чи буде цим третім віце-спікером.

– Ми будемо чекати пропозицій від інших партій. Для нашої партії велике питання, чому Віктор Медведчук взагалі буде у Верховній Раді. На жаль, це вибір певних осередків України. Для мене особисто перебування такої людини є образливим і ганебним.

Для нашої партії велике питання, чому Віктор Медведчук взагалі буде у Верховній Раді. На жаль, це вибір певних осередків України

(Я бачу своє місце – ред.) у комітеті інфраструктури. Закон про оренду – хочемо, щоб змінилося управління державним майном. У мене великі надії на наш комітет. У нас є дороги. У нас є велика проблема – перевантаження фур. Ми хочемо змінити ставлення до водіїв, які везуть вантаж з надвагою. Це буде новий закон, який дозволить державі автоматично дивитися на номери, на вагу автомобіля і відразу виписувати штраф. Корупція – це люди. Треба зменшувати можливості втручання людей. Це буде повністю автоматична система. Це буде один із найперших законопроектів. Потім – річковий транспорт.

Відкриття ринку землі. Ми маємо надію після відкриття на залучення інвестицій і збільшення ВВП України

І це відкриття ринку землі. Ми маємо надію після відкриття ринку на залучення інвестицій і збільшення ВВП України. Наприклад, державні порти та недержавної власності. Останні – набагато ефективніші. Це є об’єкти, які повинні продати. ДУС – також бажаємо приватизації. Житомирський лікеро-горілчаний завод – Пашинський вніс його у Верховну Раду як стратегічний об’єкт! Бізнес може займатися цим бізнесом краще… «Укрзалізниця» – якщо подивимося на фінансові результати перевезень, то це збиткова діяльність. Найбільшу виручку ми отримуємо від напрямку з Росією. Політичні заяви не повинні впливати на державне підприємство.

– Пане Мотовиловець, зовнішня російська агресія не припиняється. На жаль, минулий день – 4 українських воїнів загинули…

– Ізраїль завжди перебуває у війні. На жаль, я як країна не можу змінити сусіда. Потрібна зміна правил, судова реформа і інвестиції, які залучатимемо через велику приватизацію, через оренду держмайна, через зміну податкової, через зміну управління державою.

– Влада олігархів залишається, незважаючи ні на ту ж війну, ні на Майдан. Як це можна побороти? Чимало закидають, що група депутатів, наприклад, за підрахунками інтернет-видання «Ліга», 27 будуть під впливом Ігоря Коломойського. Пінчук не залишатиметься осторонь. Не кажучи про Ріната Ахметова. Як з цим бути?

– Ні, я цього (впливу Коломойського на майбутню фракцію партії «Слуги народу» – ред.) не відчуваю. Я коли заходжу до будь-якого кабінету, там немає Коломойського.

Я коли заходжу до будь-якого кабінету, там немає Коломойського

Люди, яких ви назвали, дійсно є олігархами у зв’язку з тим, що вони мають вплив на телебачення, на ЗМІ. А ще вони є найбільшими платниками податків у цій країні. Всі вони вимагають рівних правил гри. Коли вони вважатимуть, що вони всі рівні, і вони повинні працювати єдино. Коли не буде з’являтися Кононенко, який виконуватиме якісь особисті точки зору президента, і Грановський. Верховна Рада завжди була центром корупції. Коли ви бачите, що таке ставлення президента до Верховної Ради, то олігархи розуміють, що правил немає. Ми хочемо це змінити.

Дійсно відбулися зміни. Зміни відбулися в «Нафтогазі», в «Укрпошті», в «Укренерго». Нам треба буде робити те ж саме, але в 20, у 30 разів швидше.