Що кажуть депутати про майбутніх спікера, віцеспікера та прем'єра: з кулуарів першого підготовчого засідання Ради

9 серпня у Верховній Раді підготовча депутатська група з числа новообраних народних депутатів провела перше засідання. Зокрема, визначила на ньому дату першого засідання парламенту ІХ скликання – 29 серпня.

До початку та після цієї зустрічі Радіо Свобода розпитувало депутатів про те, кого вони бачать новими спікером, віцеспікером, прем'єром, а також, з ким планують об'єднуватися і які комітети очолювати.

​Щодо кандидатури майбутнього спікера:

Руслан СТЕФАНЧУК («Слуга народу»): Звісно наша партія буде пропонувати Дмитра Разумкова.

Артур ГЕРАСИМОВ («Європейська солідарність»): ​Це ще не обговорювалось. Я думаю, це буде обговорюватись на наступних засіданнях робочої групи.

Щодо кандидатури майбутнього прем'єра:

Нестор ШУФРИЧ («Опозиційна платформа –​ «За життя»): Ми не будемо підтримувати кандидатуру майбутнього прем'єр-міністра України, кого б не було запропоновано. Це функція коаліції, яка має запропонувати кандидатуру прем'єра і, звісно, підтримати.

​Щодо об'єднання з іншими партіями:

Руслан СТЕФАНЧУК («Слуга народу»): Якісь такі внутрішні консультації проводимо, але офіційно ні. Зараз так математика складається, що в принципі ми розглядаємо всіх потенційних партнерів. які хочуть долучитися до нашої партії голосувати за ті пропозиції, які вносить президент, і які вноситиме партія. ​

Олександр ПУЗАНОВ («Опозиційна платформа –​ «За життя»): Готові об'єднуватись із тими, хто поділяє цілі нашої партії. Ми хотіли б бачити перш за все «Слугу народу» в якості партії, яка буде виконувати свої виборчі обіцянки, зокрема, щодо повернення Україні миру, щодо інтеграції непідконтрольної зараз Україні частини Донбасу. Наскільки мені відомо, переговори ще не ведуться, але ми готові до них.

Андрій КОЖЕМ'ЯКІН («Батьківщина»): Ми готові співпрацювати з тими, хто сьогодні планує реформувати Україну, припинити війну, хто за європейську інтеграцію, європейський вектор. І тому «Батьківщина» готова працювати в коаліції, якщо нас запросять, якщо ні, то ми будемо працювати за межами коаліції, але у нас є свій план. З «Європейською солідарністю» ми не втрачали тих, скажімо, зв'язків, які були в минулому скликанні, а з «Голосом» подивимось, як воно буде.

​Щодо ймовірності обрання Медведчука на посаду віцеспікера:

Олександр ПУЗАНОВ («Опозиційна платформа –​ «За життя»): Питання віцеспікера і кандидатури Медведчука дискусійне. Те, що наша партія має право запропонувати свого представника до президії, це – безумовно. Ми будемо дивитися на те, яким чином на це будуть реагувати інші учасники сьогоднішнього засідання. Відповідно, будемо наполягати на тому, аби наш представник був у президії.

Андрій КОЖЕМ'ЯКІН («Батьківщина»): Кандидатура Медведчука (його підтримки на посаду віцеспікера –​ ред.) ​ взагалі не обговорюється нашою фракцією. Сьогодні секретарем (підготовчого засідання –​ ред.) був обраний пан Желізняк від «Голосу», думаю, що він в майбутньому стане віцеспікером.

Артур ГЕРАСИМОВ («Європейська солідарність»): Жодним чином ми за це (кандидатуру Медведчука на посаду віцеспікера) голосувати не будемо. Тому що ми вважаємо, що «Опозиційна платформа –​ «За життя» – це «п'ята колона» Кремля. І питання не в Медведчукові, а питання у Путіну.

​Щодо ймовірності перегляду закону про мову:

Руслан СТЕФАНЧУК («Слуга народу»): Ми глибоко переконані, що єдиною державною мовою в Україні є українська мова.

Олександр ПУЗАНОВ («Опозиційна платформа –​ «За життя»): Поки що зарано про це казати. Ми вважаємо, що закон про мову на теперішній час не відображає прагнення українського народу щодо регулювання цього питання.

Щодо комітетів:

Нестор ШУФРИЧ («Опозиційна платформа –​ «За життя»): Безумовно, ми будемо в опозиції до коаліції. І, сподіваємось що буде розуміння коаліції, як має працювати опозиція. Ну і, звісно, ми очікуємо, які будуть пропозиції коаліції. Попередні 5 років ми працювали не маючи жодного представника в керівних органах Верховної Ради. Є комітети, які, безумовно мають очолювати представники коаліції і якщо вони вирішать саме по цим кандидатурам, то ми до цього поставимось з розумінням. Щодо комітетів, які традиційно в європейських парламентах вважаються опозиційними (бюджетного, свободи слова, регламентний комітет, комітет з контролю над правоохоронними органами), то ,звісно, ми ці питання повинні будемо обговорювати з тими фракціями, які також заявлять про свою опозиційність.

Артур ГЕРАСИМОВ («Європейська солідарність»): Сьогодні (під час підготовчого засідання –​ ред.) ми побачили позитивні зміни в позиції «Слуги народу», тому що в пропозиціях, які були роздані членам робочої групи відносно переліку комітетів, збережено комітет з питань європейської інтеграції. Це є дуже важливо, тому що всі ми пам'ятаємо, скільки було заяв щодо того, що він може бути ліквідований чи об'єднаний. Але планується коротити перелік комітетів і ми це підтримуємо, однак з урахуванням того, що жодним чином не може постраждати ключовий напрямок руху нашої держави.