«Святкувати проблеми»: 10 фактів про TEDxYouth-2019 у Києві

У вересні в Києві відбудеться конференція TEDxYouth@Kyiv 2019. Тема події – «святкувати проблеми». За словами організаторів, виступи учасників будуть зосереджені саме на складнощах, із якими їм доводилося стикатися. Радіо Свобода як інформаційний партнер події зібрало 10 найцікавіших фактів про конференції TED у світі та в Україні.

Що таке TEDx?

TEDx – події, які організовуються за ліцензією неприбуткової організації TED. Вона була заснована 1984 року як конференція, яка «поєднує технології, розваги та дизайн». Сьогодні конференції відбуваються по всьому світу, автори виступів говорять більш ніж ста мовами, а їхні промови стосуються широкого спектру тем – від науки і бізнесу до глобальних проблем.

Мета цих зустрічей – промоція «ідей, вартих поширення»

В рамках конференцій TED у різних містах виступали зокрема винахідник Ілон Маск, акторка Мейсі Вільямс, журналістка Керол Кадволладер, науковець Мет Волкер.

В українських подіях TED виступали п’ятий президент України (тоді – народний депутат) Петро Порошенко у 2013 році та виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у 2016 році.

У чому особливість TEDxYouth?

Формат TEDxYouth відрізняється від загального тим, що орієнтується на молодь, хоча брати участь у події можуть люди різного віку. TEDxYouth може проводитися в школах, якщо ліцензію отримує учень чи працівник навчального закладу. Діти до 18 років мають право подавати заявку на проведення конференції, якщо мають дорослого співорганізатора (наприклад, вчителя своєї школи).

Серед спікерів TEDxYouth Kyiv 2019 – 18-річна Катерина Михалко, яка започаткувала свій стартап у 16 років, покинувши заради цього шкільне навчання. А аудиторію аудиторії заходу, за даними організаторів, складають як підлітки від 16 років, так і старші за 35.

Перший TEDxYouth Kyiv за п’ять років

Остання конференція TEDxYouth у столиці відбулася понад п’ять років тому – в червні 2014 року під гаслом Rethink. Reboot. Restart («Переосмислення. Перезавантаження. Перезапуск»).

Спікерами тоді були зокрема журналістки Севгіль Мусаєва та Наталія Гуменюк, авторка проекту Made in Ukraine Юлія Савостіна, співвласник дизайнерського агентства Banda Єгор Петров.

Святкуючи проблеми

Організатори обрали гаслом вересневої конференції Celebrate troubles («Святкувати проблеми»). Зміст виступів учасників не розкривається до події, але, за задумом, кожен з них говоритиме про проблеми, з якими стикався «в професійному чи особистому середовищі».

«Це про непередбачувані, несправедливі та майже безвихідні ситуації, в які ми потрапляємо. Ми їх, можливо, ненавидимо та намагаємося уникати, але саме вони штовхають нас розширювати межі власних можливостей», – йдеться в описі події.

Стартапери, екоблогери та музиканти

Очікують, що під час конференції виступлять 15 спікерів, хоча ця кількість може незначно змінитися. Деяких з них організатори вже анонсували:

Катерина Михалко – стартаперка, співзасновниця компанії nuka , яка виробляє «вічні» блокноти

– стартаперка, співзасновниця компанії , яка виробляє «вічні» блокноти Максим Головко – архітектор, співзасновник організації «Агенти змін», яка ставить собі за мету створити більш зручний міський простір у Києві

– архітектор, співзасновник організації «Агенти змін», яка ставить собі за мету створити більш зручний міський простір у Києві YUKO – музичний гурт-учасник національного відбору до «Євробачення-2019»

– музичний гурт-учасник національного відбору до «Євробачення-2019» Торі Польська – художниця-мультиплікаторка, зокрема працювала над мультфільмом «Микита Кожум’яка»

– художниця-мультиплікаторка, зокрема працювала над мультфільмом «Микита Кожум’яка» Тетяна Євлоєва – еко-активістка, авторка блогу «Життя без сміття»

Півроку на підготовку

Організатори називають відбір та репетиції спікерів найдовшим етапом у підготовці. Він почався ще взимку і триває понад півроку до самого дня конференції.

«Цей процес є нескінченним, постійно щось змінюється – хтось не може бути присутнім на конференції, ми переносимо цю людину, або ж шукаємо інших спікерів. Тобто це такий напружений процес із репетиціями кожного тижня, з кожним спікером зустрічаємося і тренуємо. Він не закінчується до самого моменту конференції», – розповіли Радіо Свобода представники проекту.

Які ще є формати подій TED?

Заходи за ліцензією TED можна проводити не тільки в школах, а й в університетах, бібліотеках, окремо для освітян чи співробітників конкретного підприємства. Окремі формати – тижневі конференції TED та інтерв’ю, які проводить голова компанії Кріс Андерсон.

Команда TEDxKyiv зокрема організовує також захід для спікерок TEDxKyiv Women та загальні щорічні конференції TEDx.

Десять років TEDx в Україні

TEDxKyiv свого часу стала першою конференцією TED в Україні – вона відбулася в жовтні 2009 року. Таким чином, українські події TED відбуваються вже майже 10 років. Прийдешня TEDxYouth – 13-та подія від київської команди.

За твердженням організаторів TEDxKyiv, це єдина подія в Україні з ліцензією TED другого рівня. Ця ліцензія надається командам, які організовують події за базовою ліцензією протягом щонайменше двох років і виконують низку вимог. Від власників ліцензії другого рівня очікують, що вони ділитимуться досвідом із іншими локальними організаторами. Натомість вони мають право встановлювати вищу ціну на квитки, залучати необмежені спонсорські кошти та поширювати обмежену кількість матеріалів з подій у місцевих медіа.

Український TEDx – у Києві і не тільки

Події TED відбуваються по всій Україні. Починаючи з 2009 року, окремі команди в різних містах організували 112 подій. Вони проходили не тільки у великих містах, але й в областях (на кшталт TEDxIrpin у Ірпіні, Київська область), а також на базі університетів – свої конференції влаштовували Український католицький університет, Києво-Могилянська академія, Київський політехнічний університет, Київський національний університет імені Шевченка.

TEDxYouth у світі

По всьому світі у серпні 2019 року планується 27 подій TEDxYouth, у вересні – 55. В один день із TEDxYouth@Kyiv – 14 вересня – конференції схожого формату відбудуться в Сінгапурі, Куала-Лумпурі (Малайзія), Баямоні (Пуерто-Ріко), Нешвіллі (США), Гідерабаді (Індія).