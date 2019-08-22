Зроблено із сміття: електроенергія та компост. Як працює найбільший завод з переробки сміття у Словенії

У Словенії 95% побутового сміття переробляють та використовують повторно. На звалища потрапляє близько 5% непотребу – це те, що не може бути перероблене та підлягає захороненню. Везти сміття прямо на звалище, минаючи сортувальну станцію – заборонено. У Словенії, де проживає два мільйони людей, працює шість заводів з переробки відходів. Найбільший та найсучасніший з них - регіональний центр з управління відходами RCERO, розташований у Любляні. Там сміття перетворюють на компост та електроенергію.