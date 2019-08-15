Музей сміття, зібраного в океані, відкрився в Росії

Музей, присвячений зібраному в океані сміттю, відкрився 14 серпня на острові Беринга біля узбережжя російського півострова Камчатка. Ініціатором створення музею стало керівництво Командорського природного парку, розташованого на острові

Прес-служба природного парку повідомила, що більшість експонатів знайдені поблизу острова в океані та на узбережжі. В експозиції представлені 14 видів відходів. Творці музею вказують на шкоду, яку сміття завдає довкіллю океану, і говорять про необхідність переробки відходів.

Іноземні туристи та школярі були одними з перших відвідувачів музею.

Музей також поширює інформацію про проект поводження з відходами в природному парку, який має пункти збирання використаних батарей та ламп.

Близько 8 мільйонів тонн різних видів пластику щороку потрапляють у Світовий океан. Зараз у ньому нараховують 150 мільйонів тонн таких відходів, стверджує неприбуткова група Ocean Conservancy.

Приблизно 5 трильйонів штук пластикових предметів зараз засмічують океан, свідчить ще одна некомерційна група «Очищення океану».

Пластик вплинув на 700 видів живих істот в океані. У 60% усіх морських птахів та у 100% видів морських черепах знайдені сліди вживання ними пластику.