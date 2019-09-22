Гурт YUKO є одними зі спікерів конференції TEDxYouthKyiv 2019. Його тема: «Celebrate troubles», що в перекладі з англійської – «святкуй неприємності». Саме так і роблять Юлія Юріна та Стас Корольов з гурту YUKO. Вони присвятила альбом проблемам домашнього насильства, бо самі його пережили. YUKO є фіналістами Національного відбору «Євробачення 2019», де широка аудиторія і дізналася, що солістка гурту є громадянкою Росії. Про це ми теж поговорили! А ще про кохання, невдачі, популярність і яскраві образи – дивіться в інтерв'ю «Ньюзрум».