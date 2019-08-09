САП проситиме заарештувати затриманого в справі «Роттердам+» з правом 50 млн гривень застави

Спеціалізована антикорупційна прокуратура України проситиме заарештувати директора держпідприємства «Оператор ринку» Володимира Євдокимова, затриманого в справі стосовно формули «Роттердам+» із правом внести 50 мільйонів гривень застави, повідомив очільник САП Назар Холодницький.

«Стосовно питання з членом НКРЕКП Євдокимовим зараз ми подаємо клопотання про тримання під вартою і 50 млн грн застави. Аналогічні клопотання будуть внесені і щодо інших осіб», – сказав Холодницький.

8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+». На думку слідства, вони завдали споживачам електроенергії збитків на суму майже 19 мільярдів гривень.

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова назвала безпідставними підозри Національного антикорупційного бюро України.

Колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк також відкидає звинувачення.

У березні 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, запровадила нову схему розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, за якою туди, зокрема, закладається вартість вугілля для ТЕС та його доставки в Україну із порту Роттердам у Нідерландах.