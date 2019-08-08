Компанія Ахметова називає безпідставними підозри НАБУ у справі «Роттердам+»

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова називає безпідставними підозри Національного антикорупційного бюро України в справі про запровадження формули «Роттердам+».

«Співробітники ДТЕК надали НАБУ необхідні документи та відповіли на запитання. Наразі готові допомогти детективам розібратися у складних процесах, результатах експертиз міжнародних компаній та встановити відповідність дій українських енергетиків сучасним світовим практикам», – йдеться в пресрелізі компанії.

8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+». На думку слідства, вони завдали споживачам електроенергії збитків на суму майже 19 мільярдів гривень.

У березні 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, запровадила нову схему розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, за якою туди, зокрема, закладається вартість вугілля для ТЕС та його доставки в Україну із порту Роттердам у Нідерландах.