НАБУ повідомило про підозру 6 особам у справі «Роттердам+», одного фігуранта затримали

Детективи НАБУ 8 серпня повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+». Як вказано у повідомленні НАБУ, цих людей підозрюють у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано збитків на суму майже 19 мільярдів гривень.

У повідомленнях про підозру йдеться про:

екс-голову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);

чинного директора ДП «Оператор ринку» (на момент запровадження «Роттердам+» – член НКРЕКП);

начальника відділу НКРЕКП;

керівника управління НКРЕКП;

заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи – ключового оператора ринку теплогенерації України;

директора департамента однієї з компаній зазначеної групи.

«Дії всіх шести осіб кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання службовим становищем»). Представникам приватних компаній інкримінують пособництво. Одного з підозрюваних — екс-члена НКРЕКП — затримали. Місцезнаходження ще чотирьох — екс-голови НКРЕКП та топ-менеджерів групи компаній наразі невідомо», – повідомляє НАБУ.





«Слідство встановило, що представники групи приватних теплогенеруючих компаній у 2015 році почали тиснути на керівництво НКРЕКП, аби воно включило до тарифу (ціни) на електроенергію, що виробляли ТЕС цієї групи, видатки, які насправді не здійснювалися, а саме — витрати на доставку та перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі. В березні 2016 року НКРЕКП на зазначену пропозицію пристала, передбачивши зазначені неіснуючі видатки у формулі, за якою розрахувався тариф (ціна) для всієї теплової генерації. Це, в свою чергу, призвело до зростання вартості всієї електричної енергії і, як наслідок, зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, які, понесли фінансовий тягар з оплати необґрунтованого тарифу. В результаті подорожчали товари та послуги для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності», – вважають в антикорупційному бюро.



Розслідування цих фактів детективи НАБУ здійснюють із березня 2017 року. Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.