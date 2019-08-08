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08 Серпень 2019, Київ 13:10
Новини | Корупція

НАБУ повідомило про підозру 6 особам у справі «Роттердам+», одного фігуранта затримали

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Детективи НАБУ 8 серпня повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+». Як вказано у повідомленні НАБУ, цих людей підозрюють у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано збитків на суму майже 19 мільярдів гривень.

У повідомленнях про підозру йдеться про:

  • екс-голову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);
  • чинного директора ДП «Оператор ринку» (на момент запровадження «Роттердам+» – член НКРЕКП);
  • начальника відділу НКРЕКП;
  • керівника управління НКРЕКП;
  • заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи – ключового оператора ринку теплогенерації України;
  • директора департамента однієї з компаній зазначеної групи.

«Дії всіх шести осіб кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання службовим становищем»). Представникам приватних компаній інкримінують пособництво. Одного з підозрюваних — екс-члена НКРЕКП — затримали. Місцезнаходження ще чотирьох — екс-голови НКРЕКП та топ-менеджерів групи компаній наразі невідомо», – повідомляє НАБУ.

/**/ /**/ /**/ Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус
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«Слідство встановило, що представники групи приватних теплогенеруючих компаній у 2015 році почали тиснути на керівництво НКРЕКП, аби воно включило до тарифу (ціни) на електроенергію, що виробляли ТЕС цієї групи, видатки, які насправді не здійснювалися, а саме — витрати на доставку та перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі. В березні 2016 року НКРЕКП на зазначену пропозицію пристала, передбачивши зазначені неіснуючі видатки у формулі, за якою розрахувався тариф (ціна) для всієї теплової генерації. Це, в свою чергу, призвело до зростання вартості всієї електричної енергії і, як наслідок, зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, які, понесли фінансовий тягар з оплати необґрунтованого тарифу. В результаті подорожчали товари та послуги для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності», – вважають в антикорупційному бюро.

Розслідування цих фактів детективи НАБУ здійснюють із березня 2017 року. Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

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