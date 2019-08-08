Ексголова НКРЕКП відповів на звинувачення Антикорупційного бюро України в справі «Роттердам+»

Колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк відкидає звинувачення, які Національне антикорупційне бюро України висунуло йому в межах справи про схему «Роттердам+».

«Справа «Роттердам+» є розкрученою медійно-юридичною бульбашкою. Дії НАБУ з моменту початку розслідування вважаю підбором та вибиванням доказів під обвинувачення. Про встановлення істини мова не йде, здійснюється тиск на мене та колег з грубим порушенням законодавства – це все свідчить про політичний характер переслідування», – заявив Вовк у Facebook.

8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+». На думку слідства, вони завдали споживачам електроенергії збитків на суму майже 19 мільярдів гривень.

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова назвала безпідставними підозри Національного антикорупційного бюро України.

У березні 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, запровадила нову схему розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, за якою туди, зокрема, закладається вартість вугілля для ТЕС та його доставки в Україну із порту Роттердам у Нідерландах.