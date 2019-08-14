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14 Серпень 2019, Київ 13:00
Новини | Політика

Разумков головує на засіданні підготовчої депутатської групи Ради (трансляція)

Будівля парламенту України

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Керівник партії «Слуга народу» Дмитро Разумков головує на засіданні підготовчої депуутатської групи Верховної Ради дев’ятого скликання, яке 14 серпня відбувається в Києві.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію засідання.

На попередньому такому засіданні, яке відбулося 9 серпня, головував спікер Верховної Ради восьмого скликання Андрій Парубій.

Партія «Слуга народу» висуватиме Дмитра Разумкова на посаду голови Верховної Ради, а на посаду першого віце-спікера – Руслана Стефанчука. Про це 3 серпня в Трускавці заявив голова партії Дмитро Разумков.

/**/ /**/ /**/ Перше засідання нового складу Ради відбудеться 29 серпня
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Перше засідання Верховної Ради 9-го скликання відбудеться 29 серпня – рішення

Дострокові вибори до парламенту України відбулися 21 липня. За їхніми підсумками пропрезидентська партія «Слуга народу» здобула 254 місця в парламенті.

«Опозиційна платформа – За життя» отримає 43 крісла, «Батьківщина» – 26, «ЄС» – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

За словами Андрія Мотовиловця, який обраний народним депутатом за списками партії «Слуга народу», перше засідання нового складу Верховної Ради відбудеться 3 або 5 вересня.

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