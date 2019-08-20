У Запоріжжі посадовці пропонують освітянам підписати петицію на підтримку Гриневич

Посадовці департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації розсилали в установи електронні листи, в яких пропонували долучитися до підписання петиції з пропозицією залишити Лілію Гриневич на посаді міністра освіти і науки України. Інформацію про це з фото такого листа в соцмережах оприлюднила одна з запорізьких активісток.

В департаменті освіти і науки Запорізької ОДА кореспондентові Радіо Свобода спростували інформацію про розсилку подібних листів, однак зазначили, що розмістили петицію відповідного змісту на сайті департаменту.

Як повідомила директорка департаменту Тетяна Озерова, вона особисто підтримує реформи, що наразі запроваджуються в освіті Лілею Гриневич, тому хотіла б, аби цей курс був збережений на далі.

Озерова зазначила, що не є безпосередньою підлеглою Гриневич, не отримує зарплату в МОН, однак підтримує реформу освіти.

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«Сьогодні, коли реформа лише почалася, незважаючи на якісь політичні амбіції, в освіті має бути певна позиція, що Лілія Михайлівна може продовжити керувати розвитком міністерства для того, щоб реформи не змінили свій напрямок. Тому ми розмістили на сайті департаменту петицію – і це є відкрито – щоб звернути увагу, що є така робота, є такий напрямок… Ми не відстежуємо, хто голосує, не телефонуємо на місця і не вимагаємо звітувати. Це питання особисте кожного освітянина. Але наша і моя позиція сьогодні: я не агітую за політика – я сьогодні висловила свою позицію щодо можливості залишити Лілію Михайлівну на посаді міністра, хоча я розумію, що це політична фігура і вона буде змінена», – сказала Озерова в коментарі Радіо Свобода.

Лілія Гриневич очолює Міністерство освіти і науки з квітня 2016 року в уряді Володимира Гройсмана. Вона балотувалася в народні депутати України на позачергових парламентських виборах 2019 року за списком партії Гройсмана «Українська стратегія», однак партія не подолала 5%-й бар’єр.