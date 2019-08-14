Перед навчальним роком в уряді попередили – невакцинованих дітей не допускатимуть в школи і садки

Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти і науки закликають батьків до 1 вересня зробити дітям усі необхідні за календарем щеплень.

«Невакциновані діти, за винятком тих, які мають медичні протипоказання до вакцинації, не зможуть відвідувати дитячі садки та школи з іншими учнями», – інформує сайт МОН за підсумками спільної прес-конференції профільного міністра Лілії Гриневич та в.о.міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

За словами Супрун, через те, що із початком навчального року кількість хворих на інфекційні хвороби різко зростає, МОЗ наполегливо просить батьків вакцинувати своїх дітей.

«Якщо батьки відмовляються від вакцинації, то вони мають право обрати альтернативну форму навчання, наприклад, дистанційну чи індивідуальну. Тобто, держава в будь-якому випадку надасть можливість та доступ кожній дитині до шкільної освіти», – додала Лілія Гриневич.

Відповідно до календаря щеплень, діти до 6 років повинні мати щеплення проти гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту та краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та Хіб-інфекції. У 6 років дітям роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту, кору, краснухи та паротиту. Якщо в дитини є протипоказання, їй надається відповідна довідка. Рішення про допуск таких дітей до закладів освіти ухвалює комісія лікарів.

Стаття 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» передбачає, що дітям, які не отримали щеплень за Національним календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється.

Раніше Верховний суд України постановив, що садочки і школи мають право не допускати невакцинованих дітей до освітніх закладів. Це рішення не підлягає оскарженню.

В Україні нині спостерігається спалах кору. Цьогоріч на кір захворіли понад 57 тисяч людей, 18 із них померли від ускладнень. Зробити щеплення від кору до початку навчального року раніше закликало також Міністерство закордонних справ України. За даними ЮНІСЕФ, Україна очолила список країн із найбільшим зафіксованим поширенням кору у 2018 році. Також до десятки увійшли Конго, Мадагаскар, Ліберія, Сомалі, Сербія, Грузія, Ємен і Румунія.