Україна очолила список країн з найбільшим поширенням кору у 2018 – ЮНІСЕФ

Україна очолила список країн із найбільшим зафіксованим поширенням кору у 2018 році, повідомляє ЮНІСЕФ. Також до дясятки увійшли Конго, Мадагаскар, Ліберія, Сомалі, Сербія, Грузія, Ємен та Румунія.

«І хоча (Україні – ред.) наразі вдалося здійснити вакцинацію понад 90% своїх немовлят, охоплення вакциною було низьким протягом декількох років, залишаючи велику кількість старших дітей і дорослих у небезпеці», – йдеться у заяві організації, оприлюдненій 15 липня.

Як повідомили цього ж дня у Міністерстві охорони здоров’я України, протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли майже 115 тисяч людей, 39 з яких померли. З них понад 56 тисяч людей захворіли, а 18 померли від ускладнень – цього року.

Кір – заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

МОЗ нагадує, що надійним захистом від кору є вакцинація, та інформує, що вакцини КПК (проти кору, краснухи і паротиту) є в наявності, а щеплення безкоштовне.

Окрім того, раз на десять років потрібно робити щеплення від дифтерії і правця.