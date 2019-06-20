Половина українців не вірить у ефективність вакцин – дослідження

Половина українців не вірить у те, що вакцини ефективні. Про це свідчать результати дослідження The Wellcome Trust.

Згідно з опитуванням, лише 50% громадян України вважають вакцини дієвим засобом попередження хвороб. Цей показник у Європі нижчий тільки у Білорусі (46%) та Молдові (49%). Для порівняння, у Росії вакцинам довіряють 62% опитаних.

Дослідження, що мало глобальний характер, охопило понад 140 тисяч людей зі 140 країн світу.

За даними Мінздраву станом на кінець травня, від початку року в Україні на кір захворіли понад 50 тисяч людей, а від ускладнень кору померли 17 людей.