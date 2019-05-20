Минулого тижня на кір захворіли майже 2000 людей – МОЗ

Протягом 20-го тижня 2019 року на кір в Україні захворіли 1935 людей, з них 900 – діти. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

«Із 9 до 16 травня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Харківській області (358 хворих: 265 дорослих і 93 дитини), місті Київ (208: 116 дорослих і 92 дитини), Київській (138 хворих: 74 дорослих і 64 дитини), Тернопільській (119: 46 дорослих і 76 дітей) та Львівській областях (112: 32 дорослих і 80 дітей)», – мовиться у повідомленні.

За даними МОЗ, з початку року на кір захворіли 49288 людей – 23240 і 26048 дітей. Від ускладнень померли 17 людей.

«Загалом з початку спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли більше 100 тисяч людей, 38 з яких померли. Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору», – нагадали у МОЗ.

Кір – заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація.