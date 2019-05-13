МОЗ: щеплення від кору відтепер є безкоштовними для дорослих будь-якого віку

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про скасування вікових обмежень на безоплатну вакцинацію від кору.

«Досі безоплатно вакцинуватися проти кору могли дорослі до 30 років, що контактували з хворими, і люди з груп професійного ризику (медики, освітяни, військові, студенти). Втім кількість хворих на кір серед дорослого населення постійно зростає», – заявили в МОЗ 13 травня.

Зараз безоплатно щепитися від кору зможуть дорослі будь-якого віку, кажуть у міністерстві і посилаються на відповідний наказ від 23 квітня 2019 року «Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні», який набув чинності.

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Вакцинація гарантована всім дорослим, які:

контактували з хворими (вакцинацію рекомендовано зробити впродовж 72 годин);

не хворіли на кір і не мають підтверджених даних про щеплення у медичній карті;

за результатами аналізів на наявність антитіл IgG не мають імунітету проти кору.

Дорослій людині достатньо зробити одне щеплення проти кору для формування імунітету, заявляють у МОЗ.

На початку минулого тижня в МОЗ повідомляли, що від початку року в Україні на кір захворіли більше ніж 45 тисяч людей, від ускладнень кору померло 16 людей.

Кір – заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація.