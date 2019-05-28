Понад 50 тисяч українців захворіли на кір від початку року – МОЗ

Від початку року в Україні на кір захворіли понад 50 тисяч людей, а від ускладнень кору померли 17 людей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ, протягом 21-го тижня 2019 року на кір захворіли 1 483 людей — 678 дорослих і 807 дітей.

Від 17 до 23 травня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Харківській області, в Києві, Хмельницькій, Київській і Тернопільській областях.

Загалом від початку спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли більше ніж 100 тисяч людей, 38 з яких померли.

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У МОЗ наголошують, що щеплення – єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у регіоні зафіксовано спалах захворюваності.

Безоплатно вакцинуватися можуть всі діти і дорослі будь-якого віку.

Лікарі наголошують, що вакцинуватись варто також тим дітям, які мають фальшиву довідку про щеплення, але насправді не були вакциновані.

За даними МОЗ, всі регіони України забезпечені вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США: станом на 23 травня в Україні було 862 580 доз.

Кір – заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація.