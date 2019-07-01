МОЗ закликає проводити спецоперації у регіонах для подолання спалаху кору

Міністерство охорони здоров’я України закликає регіони проводити спецоперації з подолання спалаху кору, повідомляє прес-служба МОЗ.

За даними Центру громадського здоров’я міністерства, від початку року на кір захворіли понад 55 тисяч українців, а від ускладнень кору померли 18 людей.

Щеплення – єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у регіоні зафіксовано спалах захворюваності, наголошують у МОЗ.

«Міністерство охорони здоров’я України разом із Центром громадського здоров’я закликають регіони провести спецоперації з подолання спалаху кору. Вже почалася підготовка з координації таких заходів, проведені наради з представниками усіх областей», – йдеться в повідомленні.

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У МОЗ нагадали, що в червні завершилася спецоперація на Хмельниччині. Там у межах додаткових заходів з імунізації щеплення отримали дев’ять тисяч дітей і 11 тисяч дорослих, і нині захист від хвороби є у 96,5% дітей, які відвідують дитячі садки і школи Хмельниччини.

Наявність щеплень за календарем – обов’язкова вимога для відвідування дошкільних навчальних закладів і шкіл. Законність цієї вимоги підтвердив Верховний суд України, нагадали в МОЗ. Безоплатно вакцинуватися можуть всі діти і дорослі будь-якого віку.

Кір – заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація.