Недовіра до вакцин є «трендом» пострадянських країн – МОЗ

79% людей у світі погоджуються з твердженням, що вакцини безпечні, в Україні цей показник значно нижчий – лише 29%, повідомляє Міністерство охорони здоров’я з посиланням на нещодавнє дослідження Wellcome Global Monitor.

«Опитування показує, що така недовіра характерна для постсовєцьких країн – низький рівень довіри до вакцинації також характерний для Білорусі й Росії. Результати дослідження також показують: у світі вакцини вважають ефективними 84% людей, в той час в Україні – 50%. В опитуванні взяли участь більше ніж 140 тисяч людей із більш ніж 140 країн світу», – йдеться в повідомленні МОЗ від 13 серпня.

У міністерстві наголошують, що в Україні рівень охоплення щепленнями дітей до року залишається низьким: 71% вакцинація від поліомієліту, 69,3% – від дифтерії й правця, 67% – від гепатиту В (дані за 2018 рік).

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«Недовіра українців до вакцинації – результат десятиліть дезінформації з боку представників антивакцинаторських рухів. Фейкові новини й антивакцинальна пропаганда разом із дефіцитом вакцин у минулі роки підірвали довіру до програм імунізації. Внаслідок цього з’явилась велика група людей, які з різних причин не отримали необхідні щеплення, що створює високі ризики виникнення спалахів небезпечних інфекційних хвороб і є загрозою національній безпеці країни», – заявляють у МОЗ.

Наразі в Україні триває спалах кору. Від початку року на кір в Україні захворіли понад 57 тисяч людей, а від ускладнень померли 18 людей.

Як наголошують у МОЗ, загрозливою є ситуація з дифтерією: з’являються поодинокі випадки і високим є ризик виникнення спалаху.

МОЗ України закликає перевірити наявність проведеної вакцинації в дітей і ревакцинації у дорослих і, в разі потреби, якомога швидше отримати щеплення.

Щеплення можна зробити безоплатно і дітям, і дорослим. Для цього необхідно спочатку звернутися до свого сімейного лікаря.