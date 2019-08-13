КМДА: у Києві спостерігається наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності України

У Києві спостерігається наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності, повідомила директор департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Ґінзбург.

«Просто кілька цифр, які вражають. У 2015 році в Києві на кір хворіло 5 осіб. У 2016 – 3. У 2017 – 87. У 2018 – 3045. А за півроку 2019 – понад 5000!» – розповіла Ґінзбург.

За даними КМДА, цього року в Києві від кору померли двоє дорослих, які не мали щеплення.

Вона наголосила, що нічого, крім щеплень, не убезпечить Київ від спалахів та епідемій вакцинокерованих інфекційних хвороб.

В адміністрації наголосили, що обов’язково показана вакцинація людям із низьким імунітетом до кору, якщо вони перебувають у групах професійного ризику (вчителі, медики, працівники силових структур, студенти) або були в контакті з хворими (необхідно щепитися впродовж перших 72 годин).

Зробити щеплення від кору до початку навчального року закликає також Міністерство закордонних справ України. У цьому році на кір захворіли понад 57 тисяч людей, 18 із них померли від ускладнень.

За даними ЮНІСЕФ, Україна очолила список країн із найбільшим зафіксованим поширенням кору у 2018 році. Також до десятки увійшли Конго, Мадагаскар, Ліберія, Сомалі, Сербія, Грузія, Ємен і Румунія.

Кір – заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

МОЗ нагадує, що надійним захистом від кору є вакцинація, та інформує, що вакцини КПК (проти кору, краснухи і паротиту) є в наявності, а щеплення безкоштовне.

Окрім того, раз на десять років потрібно робити щеплення від дифтерії і правця.