МОЗ закликає зробити щеплення від кору до початку навчального року

Міністерство закордонних справ України закликає зробити щеплення від кору до початку навчального року.

«Тимчасове спадання захворювання на кір влітку відбувається завжди у зв’язку зі зменшенням часу перебування людей у великих колективах. З початком навчального року захворювання знову зростає, особливо серед дітей, тому важливо захистити себе і зробити щеплення дитині до початку навчання», – заявили в МОЗ.

У період з 28 грудня 2018 року до 9 серпня 2019-го на кір захворіли 57 107 людей – 26 910 дорослих і 30 197 дітей. Зокрема, 261 хворий зафіксований у період із 28 липня до 9 серпня.

У міністерстві нагадали, що від ускладнень кору померли 18 людей.

За даними ЮНІСЕФ, Україна очолила список країн із найбільшим зафіксованим поширенням кору у 2018 році. Також до десятки увійшли Конго, Мадагаскар, Ліберія, Сомалі, Сербія, Грузія, Ємен і Румунія.

Кір – заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

МОЗ нагадує, що надійним захистом від кору є вакцинація, та інформує, що вакцини КПК (проти кору, краснухи і паротиту) є в наявності, а щеплення безкоштовне.

Окрім того, раз на десять років потрібно робити щеплення від дифтерії і правця.