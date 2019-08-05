МОЗ: захворюваність на кір знову зростає

Кількість випадків захворювання на кір знову зростає, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України і закликає зробити щеплення дитині до початку навчального року.

«За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 31-го тижня 2019 року на кір захворіли 287 людей – 160 дорослих і 127 дітей. Із 27 липня до 2 серпня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Києві (40 хворих: 32 дорослих і 8 дітей), Вінницькій (21: 7 дорослих і 14 дітей), Чернівецькій (21: 10 дорослих і 11 дітей), Київській (19: 13 дорослих і 6 дітей) та Хмельницькій (18: 4 дорослих і 14 дітей) областях», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку року на кір в Україні захворіли майже 57 тисяч людей, а від ускладнень кору померли 18 людей. Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли майже 115 тисяч людей, 39 з яких померли.

Міністерство охорони здоров’я України разом з Центром громадського здоров’я закликають регіони проводити спецоперації з подолання спалаху кору.

За даними ЮНІСЕФ, Україна очолила список країн із найбільшим зафіксованим поширенням кору у 2018 році. Також до десятки увійшли Конго, Мадагаскар, Ліберія, Сомалі, Сербія, Грузія, Ємен і Румунія.

Кір – заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

МОЗ нагадує, що надійним захистом від кору є вакцинація, та інформує, що вакцини КПК (проти кору, краснухи і паротиту) є в наявності, а щеплення безкоштовне.

Окрім того, раз на десять років потрібно робити щеплення від дифтерії і правця.