МОН України: рекомендації до зарахування на бюджет отримали понад 60 тисяч вступників

Рекомендації до зарахування на бюджет отримали понад 60 тисяч вступників, повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

«Цього року рекомендації до зарахування на бюджет отримали 60 354 вступників, які вступали на базі 11-го класу повної загальної середньої освіти. З них до 1 серпня підтвердили свій намір навчатися на пропонованих місцях 87,1%, тобто 52,8 тисячі вступників. Треба теж пам'ятати, що до цього обсягу державного замовлення треба додати ще 8850 місць, які були надані для навчання у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, це вищі військові заклади», – сказав Гриневич.

За її словами, майже 13% абітурієнтів, рекомендованих для зарахування на бюджет, відмовилися від навчання, що свідчить про те, що немає потреби подавати сім заяв в різні вузи на бюджетні місця.

Цього року абітурієнти могли подати сім заяв на чотири спеціальності, щоб отримати бюджетне місце.

Зарахування на бюджетні місця бакалаврату завершилося 1 серпня. Переведення на вакантні бюджетні місця триває до 9 серпня. Крайній термін зарахування на контракт – 30 вересня.