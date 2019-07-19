У МОН розповіли, за якими спеціальностями зросла кількість бюджетних місць

Найбільше зросла кількість бюджетних місць для навчання на педагогічних, природничих та інженерних спеціальностях, повідомило Міністерство освіти і науки України.

«Цього року вперше за тривалий період ми маємо більше випускників 11-х класів, ніж у попередні роки. Так, порівняно з 2018-м зараз їх кількість зросла на 1,5%. Тож відповідно – як того й вимагає закон – цьогоріч було збільшено державне замовлення на бакалаврів», – повідомив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров.

Зокрема, порівняно з 2018 роком додаткових 116 місць отримали абітурієнти, які вступають на спеціальність «Середня освіта (українська мова і література)». 104 нові місця отримала спеціальність «Професійна освіта (комп’ютерні технології».

Загалом на педагогічні спеціальності 2019 року виділили майже вісім тисяч місць, найбільше отримала «Середня освіта (українська мова і література)» – 976 бюджетних місць.

До переліку інженерних та природничих спеціальностей, де зросли обсяги порівняно з 2018 роком, увійшли, зокрема, «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» (плюс 123 місця), «Річковий та морський транспорт» (плюс 84 місця) та «Фізична терапія, ерготерапія» (плюс 67 місць).

Подавати заяви на вступ можна до 18-ї години 22 липня для тих, хто вступає за сертифікатами ЗНО та/або творчими конкурсами, складеними з 1 до 10 або 12 липня.

26 липня буде оприлюднений рейтинговий список вступників до українських вишів на бюджет, а до 31 липня вони повинні будуть принести необхідні документи до вишів.