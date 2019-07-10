В Україні стартував прийом заяв до вишів – МОН

В Україні стартував прийом заяв до вищих навчальних закладів, повідомило Міністерство освіти та науки.

«Хочу звернути увагу всіх вступників: після подання першої заяви в електронному кабінеті вже нічого, жодні дані змінити не можна. Тому перед поданням першої заяви вступник повинен перевірити, чи правильно він завантажив усі документи та вказав інформацію», – наголосив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров.

У відомстві наголосили, що необхідно перевірити, чи завантажені правильні файли:

додатка до документа про освіту;

фото вступника;

довідки про місце реєстрації, якщо вступник претендує на сільський коефіцієнт.

Перевірити в кабінеті також потрібно:

чи правильно вами розрахований середній бал;

чи збігаються бали ЗНО, що відображаються в кабінеті та зазначені в сертифікатах ЗНО;

чи правильно вказаний номер мобільного;

чи правильно визначено громадянство, право на додаткові бали та сільський коефіцієнт.

Цього року вступники на бакалавра чи наскрізного магістра можуть подати на бюджет сім заяв на чотири спеціальності. На контракт можна подати будь-яку кількість заяв.

Реєструвати кабінети та подавати через них заяви можна буде до 18-ї години 22 липня для тих, хто вступає за сертифікатами ЗНО та/або творчими конкурсами, складеними з 1 до 10 або 12 липня, й до 16 липня – для вступників за співбесідою, іспитами чи творчими конкурсами.

1 липня МОН повідомив, що 26 липня буде оприлюднений рейтинговий список вступників до українських вишів на бюджет, а до 31 липня вони повинні будуть принести необхідні документи до вишів.