МОН відкриває центри для вступників з окупованих територій

3 червня почали працювати освітні центри для вступників з окупованих територій, повідомляє Міністерство освіти і науки. Через ці центри абітурієнт з анексованого Криму, окупованих районів Донецької й Луганської областей може подати документи на вступ до українських вищих навчальних закладів.

«По всій Україні почали роботу освітні центри (ОЦ) «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» – вона триватиме до 27 вересня. Через центри жителі тимчасово окупованих територій можуть вступити в українські виші та профтехи за спрощеною процедурою – без зовнішнього незалежного оцінювання, українського паспорта та атестата», – зазначають у відомстві.

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Заступник міністра Юрій Рашкевич нагадав, що освітні центри для людей з окупованих Донбасу та Криму працюють в Україні з 2016 року, а вступ до українських вишів означає для таких абітурєнтів можливість отримати диплом, який визнаватимуть у світі.

«Ми зацікавлені у тому, щоб найбільше вступників з Криму та Донбасу навчалися в українських вишах та закладах профосвіти. І ми робимо усе можливе, щоб спростити умови для вступу таких абітурієнтів. Сподіваємося, що цього року кількість таких вступників буде ще більшою», – цитують Рашкевича у прес-службі міністерства.

За даними МОН, центри «Крим-Україна» працюють на базі 35 ВНЗ у семи областях – Львівській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській – та в Києві.

Центри «Донбас-Україна» працюють у 40 вишах у Києві, Бахмуті, Вінниці, Кривому Розі, Дніпрі, Краматорську, Костянтинівці, Покровську, Лимані, Лисичанську, Маріуполі, Рубіжному, Сєверодонецьку, Старобільську, Слов’янську і Торецьку.

У МОН також оприлюднили графік подачі документів для вступу на бюджет.

Для того, щоб скористатися спрощеною процедурою, абітурієнтам треба:

подати до освітнього центру заяву і заповнити освітню декларацію

скласти іспити з української мови, історії України та профільного предмету

отримати в закріпленій за освітнім центром школі тимчасову довідку і протягом трьох місяців замінити її на документ про освіту

Начальниця головного управління вищої освіти МОН Світлана Кретович зазначає, що для безпеки вступників з окупованих територій у наказах про зарахування їхні прізвища шифруються.

У 2018 році до ВНЗ материкової України вступили менше ніж 3% від загальної кількості тогорічних кримських випускників.

Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, що передує вступній кампанії, почалася 5 лютого 2019 року.