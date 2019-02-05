В Україні стартує реєстрація для участі в ЗНО-2019: деталі

Ольга Кутишенко

5 лютого розпочалася реєстрація для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання. У 2019 році вона триватиме до 25 березня. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.​

У 2019 році очікують приблизно 332 тисячі учасників тестування, майже стільки ж, як торік.​

Загалом ЗНО відбуватиметься із 11 навчальних предметів, однак кожен абітурієнт матиме можливість скласти тестування щонайбільше із чотирьох предметів, як і в минулому році.

Щоб зареєструватись для участі у ЗНО, потрібно:

створити та заповнити реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу «Pареєструватися», розміщеного на веб-сайті УЦОЯО у рубриці «ЗНО/ДПА»;

підготувати комплект реєстраційних документів,

для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти – подати комплект реєстраційних документів особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти;

шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти – подати комплект реєстраційних документів особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти; для випускників минулих років – надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти;

– надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти; отримати від регіонального центру сертифікат.

До 30 квітня 2019 року, додають у УЦОЯО, зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки із зазначеним часом та місцем проведення тестувань.

Предмети та графік

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання, повідомляє УЦОЯО, розпочнеться 21 травня тестуванням з математики.

Тестування з української мови і літератури відбудеться 23 травня.

З іспанської, німецької, французької мов – 27 травня.

З англійської мови – 28 травня.

З фізики – 30 травня.

З історії України – 4 червня.

З біології – 6 червня.

З географії – 11 червня.

Завершиться основна сесія ЗНО 13 червня тестуванням з хімії.

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«У 2019 році учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які цього року завершуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти, обов’язково проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання з двох предметів: з української мови і математики або історії України (період ХХ – початок ХХІ століття) на вибір», – йдеться на сайті центру.

Завдання сертифікаційних робіт з історії України, математики, біології, географії, фізики та хімії будуть перекладені кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською й угорською мовами.

ЗНО з української мови і літератури, математики, історії України та біології можна буде пройти рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.

Результати ЗНО з математики, фізики, української мови і літератури, як обіцяють, будуть оголошені до 14 червня, з іноземних мов та біології – до 20 червня, з історії України, географії, хімії – до 25 червня.

3-20 травня – реєстрація для участі в додатковій сесії

Реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання окремих категорій осіб, які не мали змоги зареєструватися в основний період (зокрема, учасники антитерористичної операції, особи з окупованого Криму та непідконтрольних Україні територій Донбасу), триватиме з 3 до 20 травня 2019 року.

Графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання буде оприлюднений до 30 квітня 2019 року, йдеться на сайті УЦОЯО.

Результати ЗНО учасники додаткової сесії отримають до 18 липня.

Вступ

Відповідно до умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України, 2019 року під час вступу до вишу зараховуватимуть результати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років з усіх предметів, крім іноземних мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, дадають у центрі, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.