Наступного року абітурієнтам, які планують стати медиками, доведеться скласти ЗНО з фізики чи математики

У 2019 році абітурієнтам, які мають намір вступити у медичні виші, доведеться складати зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з математики чи фізики. Про це повідомив 22 жовтня заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Лінчевський.

«Введення фізики або математики як третього профільного предмета є одним з кроків на шляху до інтеграції української медицини в міжнародну практику. Сучасна доказова медицина - точна природничо-наукова дисципліна, і лікарю необхідно мати знання з фізики, хімії, біології та математики. Окрім того, фізика та математика визначають логічне мислення та вміння аналізувати. У більшості європейських країн складання іспиту з цих предметів для вступу до медичного університету є поширеною практикою», – цитує Лінчевського прес-служба міністерства.

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Прохідний бал для другого і третього предметів ЗНО на вступ до спеціальностей медицина, педіатрія та стоматологія залишається, як і раніше, не нижче 150 балів.

Для другого, третього сертифікатів для фармації та промислової фармації з наступного року вводиться мінімальний конкурсний бал – 130.

У вересні у МОЗ заявляли, що взв'язку з підвищенням прохідного балу кількість першокурсників у медичних вищих навчальних закладах у середньому скоротилася на 28 відсотків порівняно з попередніми роками.