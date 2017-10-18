МОН ввело мінімальний бал для вступу на лікарські спеціальності з усіх предметів ЗНО

Міністерство освіти і науки України ввело мінімальний бал для вступу на лікарські спеціальності в 150 балів з усіх предметів зовнішнього незалежного оцінювання.

«Ще під час минулорічної вступної кампанії МОЗ звернулося до нас з наполегливим проханням встановити обмеження на вступ у мінімум 150 балів по всім предметам, але це було робити запізно. Втім ми врахували це на 2018 рік. На лікарські спеціальності буде встановлений мінімальний прохідний бал по результатам ЗНО – 150», – сказав заступник міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич.

У міністерстві додають, що для вступу на окремі медичні спеціальності – «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія» – встановлено мінімальну кількість балів з біології, хімії або математики.