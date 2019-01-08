Сьогодні почалася реєстрація на пробне ЗНО

Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) почалося 8 січня. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Реєстрація триватиме до 31 січня, а саме пробне тестування 16 і 23 березня. Зареєструватися можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

16 березня відбудеться пробне тестування з української мови та літератури, а 23 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

В УЦОЯО нагадують, що участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні є платною послугою. Вартість тестування визначає регіональний центр оцінювання якості освіти.

Реєстрація для проходження основної сесії ЗНО в 2019 році відбуватиметься з 5 лютого до 25 березня. Згідно з графіком, оприлюдненим на сайті УЦОЯО, тестування проходитиме з 21 травня до 13 червня.