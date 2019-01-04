Реєстрація на пробне ЗНО починається 8 січня – центр оцінювання якості освіти

Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) триватиме з 8 до 31 січня, а саме пробне тестування відбудеться 16 і 23 березня, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

«Зареєструватися для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні можна з 8 до 31 січня 2019 року на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти», – йдеться в повідомленні відомства.

У день проведення пробного тестування кожен користувач може пройти тест з одного навчального предмету: 16 березня - з української мови та літератури, а 23 березня - з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета: 16 березня – з української мови і літератури, а 23 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов, повідомляє центр.

В УЦОЯО нагадують, що участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні є платною послугою. Вартість тестування визначає регіональний центр оцінювання якості освіти.

Реєстрація для проходження основної сесії ЗНО в 2019 році відбуватиметься з 5 лютого до 25 березня. Згідно з графіком, оприлюдненим на сайті УЦОЯО, тестування проходитиме з 21 травня до 13 червня.