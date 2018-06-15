Результати ЗНО-2018: перші дані

Днями в Україні завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Останнім етапом стало тестування з хімії. Український центр оцінювання освіти планує вже 15 червня повідомити результати абітурієнтам результати з деяких предметів. Резонанс викликало оцінювання з англійської мови: майбутні студенти скаржились на низький рівень аудіювання, який завадив їм показати свій рівень знань.

Всього на зовнішні іспити зареєструвалося 335 843 особи. Найпопулярніший (тому що обов’язковий) предмет – українська мова та література, її складала 333 171 особа. Найменше абітурієнтів – 3 159 – планували складати французьку, німецьку чи іспанську мови.

Напередодні Український центр оцінювання якості освіти визначив пороговий бал «склав/не склав» з англійської мови – 19 балів. ЗНО з найбільш поширеної іноземної мови цього року стало предметом дискусії через аудіювання, яке вперше додали до тестів. Учасники скаржились на низьку якість запису та погану вимову дикторів – це, мовляв, занизило результати.

Колишній директор УЦОЯО Ігор Лікарчук прокоментував ситуацію навколо аудіювання на своїй сторінці у Facebook і висловив думку, що для якісного оцінювання знання мови на слух необхідна однакова апаратура в усіх місцях проведення ЗНО.

УЦОЯО зі свого боку заявив, що проаналізував ситуацію з аудіюванням англійської і не виявив порушень, в тому числі використання техніки, яка б не відповідала «нормативним вимогам».

Порогові бали з інших предметів:

Українська мова – 23

Математика – 10

Біологія – 22

Французька, німецька, іспанська мови – 19

Результати оцінювання з цих предметів абітурієнти зможуть побачити на своїх персональних сторінках вже 15 червня, обіцяє УЦОЯО.

Окрім української, тести можна було складати також російською, угорською, молдовською, румунською, кримськотатарською та польською.

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Очікується, що додаткова сесія для тих, хто з тих чи інших обставин не зміг бути присутнім на тестуванні, пройде з 2 по 11 липня. Під час неї скласти іспити можуть також учасники бойових дій на Сході та мешканці тимчасово окупованих територій.

2017 року Міністерство освіти і науки на прохання Міністерства охорони здоров’я встановило мінімальний пропускний бал для тих абітурієнтів, що вступають на лікарські спеціальності. Загалом на місця державного замовлення минулого року вступила 61 тисяча випускників.