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12 Червень 2018, Київ 21:29
Донбас

«Наша цель – вытащить как можно больше детей оттуда»: как работают приёмные комиссии для абитуриентов из ОРДЛО

Иллюстративное фото. Абитуриент у доски объявлений

(Друкуємо мовою оригіналу)

11 вузов Донецкой и Луганской областей начали приём документов на поступление от школьников из оккупированных городов и всех населённых пунктов вдоль линии разграничения. Помощниками для новых абитуриентов стали филиалы образовательного центра «Донбасс – Украина», которые работают с 4 июня. Поступить в вуз можно по упрощённой процедуре, без аттестата украинского образца и паспорта. Что означает упрощённая процедура и как проходит приём документов в Мариуполе, выясняло Радио Донбасс.Реалии.

В Мариуполе к приёму новых абитуриентов готовы 6 вузов. Выпускники школ с оккупированной территории и школ, находящихся вдоль линии разграничения, смогут поступить в украинские учебные заведения по упрощённой процедуре. И у этой процедуры, в зависимости от имеющихся документов, есть несколько вариантов.

Оксана Гринева демонстрирует листовку, которую разместили на всех пунктах пропуска
Оксана Гринева демонстрирует листовку, которую разместили на всех пунктах пропуска

Первый способ по упрощённой процедуре – без паспорта, без аттестата и для тех, у кого нет свидетельства за 9-й класс
Оксана Гринёва

«Первый способ по упрощённой процедуре – без паспорта, без аттестата и для тех, у кого нет свидетельства за 9-й класс. Есть категория абитуриентов по линии разграничения. Они получают аттестат украинского образца. Они могут обратиться в образовательный центр и сдать три вступительных экзамена. Третий способ поступления – когда есть ВНО. Эти дети могут предоставить сертификаты за 2016, 2017 и 2018 год, по желанию, и, при наличии высокого балла, не сдавать наши вступительные экзамены», – говорит специалист подготовительного отделения Донецкого государственного университета управления Оксана Гринёва.

Прием документов в ПГТУ – условия приема детей из ОРДЛО одинаковы для всех учебных заведений
Прием документов в ПГТУ – условия приема детей из ОРДЛО одинаковы для всех учебных заведений

Получить аттестат или справку об окончании 9 класса можно здесь, в Мариуполе, на базе 54-й школы, где открыт экстернат. Процедура займёт пару дней.

Сдают два предмета – украинский язык и литературу, и историю Украины. Для этого понадобится день или два
Оксана Петрова

«Сдают два предмета – украинский язык и литературу, и историю Украины. После этого дети получают справку, и им делают заказ на аттестат. Аттестат они уже привезут в отдел кадров в сентябре-октябре, когда он будет готов. Как быстро они сдадут экзамен в школе, а для этого понадобится день или два, приезжают к нам и сдают один вступительный экзамен по выбранному профилю», – пояснила ответственный секретарь приёмной комиссии университета управления Оксана Петрова.

Для поступления в ВУЗ школьники по желанию могут предоставить результаты ЗНО за 2016, 2017 и 2018 годы
Для поступления в ВУЗ школьники по желанию могут предоставить результаты ЗНО за 2016, 2017 и 2018 годы

На время сдачи экзаменов дети и их родители искать жильё не будут, об этом уже позаботились, сообщили в университете.

Наша цель – вытащить как можно больше детей оттуда, чтобы они жили здесь
Оксана Петрова

«У нас есть договорённости с местными вузами, с местными общежитиями. Есть возможность поселения. Кроме того, сейчас идёт ремонт общежития на левом берегу. Те, кто к нам поступит, уже с сентября будут поселяться в новые комнаты. Конечно, мы рассчитываем на детей, которые будут учиться на дневной форме обучения. Наша цель – вытащить как можно больше детей оттуда, чтобы они жили здесь», – сказала Оксана Петрова.

Получать украинский паспорт абитуриенты будут самостоятельно через миграционную службу города или центры административных услуг. А уже поступившие могут рассчитывать на помощь вуза.

Если нет паспорта, мы просто обязаны помочь своему студенту!
Оксана Гринёва

«В случае поступления в наш университет, в том случае, если нет паспорта у нашего уже студента, мы приложим все усилия для того, чтобы помочь его получить. Мы можем связаться с миграционной службой. Мы просто обязаны помочь своему студенту!» – заявила Оксана Гринёва.

Аттестат украинского образца можно получить в Мариуполе
Аттестат украинского образца можно получить в Мариуполе

Правила поступления детей из оккупации и населённых пунктов вдоль линии разграничения распространяются на все учебные заведения, включая колледжи и профтехучилища. Кроме этого, у детей есть шанс поступить на бюджет. Для этого необходимо сдать документы на поступление до 20 июля, говорят в центре «Донбасс – Украина».

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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