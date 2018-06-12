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11 вузов Донецкой и Луганской областей начали приём документов на поступление от школьников из оккупированных городов и всех населённых пунктов вдоль линии разграничения. Помощниками для новых абитуриентов стали филиалы образовательного центра «Донбасс – Украина», которые работают с 4 июня. Поступить в вуз можно по упрощённой процедуре, без аттестата украинского образца и паспорта. Что означает упрощённая процедура и как проходит приём документов в Мариуполе, выясняло Радио Донбасс.Реалии.

В Мариуполе к приёму новых абитуриентов готовы 6 вузов. Выпускники школ с оккупированной территории и школ, находящихся вдоль линии разграничения, смогут поступить в украинские учебные заведения по упрощённой процедуре. И у этой процедуры, в зависимости от имеющихся документов, есть несколько вариантов.

Первый способ по упрощённой процедуре – без паспорта, без аттестата и для тех, у кого нет свидетельства за 9-й класс

«Первый способ по упрощённой процедуре – без паспорта, без аттестата и для тех, у кого нет свидетельства за 9-й класс. Есть категория абитуриентов по линии разграничения. Они получают аттестат украинского образца. Они могут обратиться в образовательный центр и сдать три вступительных экзамена. Третий способ поступления – когда есть ВНО. Эти дети могут предоставить сертификаты за 2016, 2017 и 2018 год, по желанию, и, при наличии высокого балла, не сдавать наши вступительные экзамены», – говорит специалист подготовительного отделения Донецкого государственного университета управления Оксана Гринёва.

Получить аттестат или справку об окончании 9 класса можно здесь, в Мариуполе, на базе 54-й школы, где открыт экстернат. Процедура займёт пару дней.

Сдают два предмета – украинский язык и литературу, и историю Украины. Для этого понадобится день или два

«Сдают два предмета – украинский язык и литературу, и историю Украины. После этого дети получают справку, и им делают заказ на аттестат. Аттестат они уже привезут в отдел кадров в сентябре-октябре, когда он будет готов. Как быстро они сдадут экзамен в школе, а для этого понадобится день или два, приезжают к нам и сдают один вступительный экзамен по выбранному профилю», – пояснила ответственный секретарь приёмной комиссии университета управления Оксана Петрова.

На время сдачи экзаменов дети и их родители искать жильё не будут, об этом уже позаботились, сообщили в университете.

Наша цель – вытащить как можно больше детей оттуда, чтобы они жили здесь

«У нас есть договорённости с местными вузами, с местными общежитиями. Есть возможность поселения. Кроме того, сейчас идёт ремонт общежития на левом берегу. Те, кто к нам поступит, уже с сентября будут поселяться в новые комнаты. Конечно, мы рассчитываем на детей, которые будут учиться на дневной форме обучения. Наша цель – вытащить как можно больше детей оттуда, чтобы они жили здесь», – сказала Оксана Петрова.

Получать украинский паспорт абитуриенты будут самостоятельно через миграционную службу города или центры административных услуг. А уже поступившие могут рассчитывать на помощь вуза.

Если нет паспорта, мы просто обязаны помочь своему студенту!

«В случае поступления в наш университет, в том случае, если нет паспорта у нашего уже студента, мы приложим все усилия для того, чтобы помочь его получить. Мы можем связаться с миграционной службой. Мы просто обязаны помочь своему студенту!» – заявила Оксана Гринёва.

Правила поступления детей из оккупации и населённых пунктов вдоль линии разграничения распространяются на все учебные заведения, включая колледжи и профтехучилища. Кроме этого, у детей есть шанс поступить на бюджет. Для этого необходимо сдать документы на поступление до 20 июля, говорят в центре «Донбасс – Украина».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)