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На Донбассе заработали образовательные центры «Донбасс Украина», через которые жители неподконтрольных территорий, серой зоны, а также переселенцы могут поступать в учебные заведения по упрощенной системе – без аттестатов внешнего независимого оценивания. На всеукраинском дне открытых дверей в ВУЗах, где созданы такие центры, присутствовал чиновник из Минобразования. По его словам, министерство делает все, чтобы как можно больше людей с неподконтрольных территорий смогли поступить в украинские ВУЗы. Однако в самой процедуре есть определенные подводные камни, которые не афишируются. И с ними могут столкнуться абитуриенты.

19-летний Павел из прифронтовой Станицы Луганской хочет поступить в один из университетов по упрощенной системе через образовательный центр «Донбасс Украина». Он с 2016 года живет в Северодонецке. За это время успел закончить профучилище и устроиться на работу. Однако от идеи получить высшее образование не отказался. По его словам, многие его одногодки из Станицы Луганской поехали учиться в оккупированный Луганск. Но его такой вариант не устраивает.

«Потому, что диплом, который там дадут, будет здесь недействительным. А мне это не нужно. И перспектив нет там», – отметил Павел.

Однако поступить по упрощенной системе у Павла скорее всего не получится. Так как у него есть справка переселенца, полученная еще в 2016 году. А поступать по упрощенной системе, согласно приказу Минобразования, могут либо абитуриенты, которые постоянно живут на неподконтрольной территории и на линии разграничения, либо те, кто получил справку переселенца в год поступления.

Если справка была оформлена в 2017, 2016 годах, то он уже не может воспользоваться этой процедурой

«В этом году, если есть справка переселенца, полученная после 1 января, то человек сможет воспользоваться упрощенной системой, если справка была оформлена ранее – в 2017, 2016 годах, то он уже не может воспользоваться этой процедурой», – рассказал руководитель центра «Донбасс Украина» при Восточноукраинском национальном университете имени Даля Юрий Ковалев.

Практически на неделю сократились сроки подачи заявлений на бюджет – Ковалев

Также, в этом году сократился срок регистрации абитуриентов для поступления в ВУЗы. По крайней мере, для тех, кто поступает на бюджет. Несмотря на то, что сроки работы центров «Донбасс Украина» увеличились – в прошлые годы они начинали работу 1 июля, а в этом году уже с 4 июня, но регистрировать абитуриентов начнут не раньше 12 июля. При этом регистрация продлится не две недели, как ранее, а 9 дней. До этого, по словам Юрия Ковалева, центры «Донбасс Украина» будут работать в консультационном режиме. Максимум, что они смогут делать – принимать заявления на экстернат в школы, чтобы абитуриенты смогли пройти государственную итоговую аттестацию.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)