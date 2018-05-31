Уже 4 июня начнётся вступительная кампания в украинские университеты. Школьники с неподконтрольных Киеву территорий могут поступить в украинские университеты двумя способами: без ВНО, паспорта и дипломов украинского образца по упрощённой процедуре – или же сдав внешнее независимое тестирование. Радио Донбасс.Реалии подготовило шпаргалку для абитуриентов.

Если вы живёте на неподконтрольной территории и решили поступить украинский университет, у вас есть выбор: сдать ВНО и поконкурировать за место в любом вузе страны – или же не сдавать его и податься лишь в конкретные вузы, которые находятся в Луганской и Донецкой областях.

Обычная система поступления

Шаг 1. Выбрать школу на подконтрольной Киеву территории, где вы сможете учиться дистанционно или сдать экзамены экстерном, чтобы получить свидетельство о среднем образовании государственного образца. Со списком таких учреждений можно ознакомиться на официальных сайтах департаментов образования и науки госадминистраций Луганской и Донецкой области или позвонив по телефону: в Луганской области – +38 (06452) 5‑48‑73 (Северодонецк); в Донецкой области – +38 (095) 314‑15‑75, +38 (067) 116‑44‑54 (Славянск).

Шаг 2. Написать заявление на имя директора школы с просьбой о зачислении вас на обучение дистанционно. Это должны сделать родители, но если вы выехали с оккупированной территории без совершеннолетних, то можете подготовить заявление самостоятельно.

Шаг 3. Отправить письмо в электронном виде или по почте. Кроме заявления, в нём должны быть копия свидетельства о рождении, а также все документы про образование.

Шаг 4. Сдать экзамены и получить аттестат государственного образца. Подготовиться к тестированию поможет сайт dostupnaosvita.com.ua, где собраны все лекции и видеоматериалы, которые пригодятся. Ученики 9‑х классов сдают годовое оценивание по украинскому языку и литературе, истории и географии Украины, правоведению.

Шаг 5. Сдать ВНО и поступить. Основная сессия внешнего независимого оценивания уже началась, дополнительная – со 2 июля. После чего до 20 июля вы сможете подать документы на поступление на бюджетной основе. По контракту – до 26 сентября.

Упрощённая система поступления

По такой системе могут поступить жители населенных пунктов, которые перечислены здесь.

Для поступления вам не нужно сдавать ВНО, не понадобится ни паспорт, ни школьный аттестат. Вам просто надо приехать в образовательный центр, подать заявление и заполнить образовательную декларацию. После этого вы сдадите государственную итоговую аттестацию по украинскому языку и истории Украины, а также вступительный экзамен по одному предмету, который выбран вашим будущим вузом.

Образовательные центры «Донбасс-Украина» будут работать с 4 июня по 28 сентября в Киеве, Бахмуте, Виннице, Днепре, Дружковке, Краматорске, Красногоровке, Кременной, Кривом Роге, Константиновке, Покровске, Лимане, Лисичанске, Мариуполе, Рубежном, Северодонецке, Старобельске, Сумах, Славянске, Харькове и Торецке.

Абитуриенты, поступающие в университеты по упрощённой системе, могут претендовать на обучение на бюджетной основе. Подача документов на младшего специалиста на базе 9 классов продлится до 14 июля (экзамены – до 22 июля, зачисление – до 30 июля), на базе 11 классов – до 14 августа (экзамены – до 7 августа, зачисление – до 14 августа). На контрактной основе – не позже 26 сентября.

Если у абитуриента есть статус временно перемещённого лица и он обучается на «бюджете», ему предоставляются бесплатно учебники и выплачивается социальная стипендия. Если такой абитуриент зачислен на контрактную форму, то государство выделяет льготный долгосрочный кредит.

Если остались ещё вопросы, то абитуриент всегда может позвонить на горячую линию образовательного центра или фонда «Відкрита політика»: 0 800 504 425 (бесплатно).

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