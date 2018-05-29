Як вступити до вишу на материковій частині України: можливості для абітурієнтів з окупованого Криму

Як абітурієнту з окупованого Росією Криму вступити до вишу на материковій частині України? Що говорять уже теперішні студенти після деякого часу навчання? Чи можуть кримчани розраховувати на стипендію та гуртожиток? На головні запитання про вступну кампанію 2018 року відповідають гості та експерти Радіо Крим.Реалії.

​Голова української громадської організації «Фонд «Відкрита політика» Ірина Жданова пояснює, як вступити до українського ВНЗ за спрощеною процедурою через освітні центри «Крим-Україна».

‒ Ці центри працюватимуть з 4 червня до 28 вересня. Але дуже важливо розуміти, щоб гарантовано вступити на бюджет і пройти по квотах, які цього року забезпечать не менше ніж 2300 місць, необхідно подати документи до 20 липня та скласти вступні іспити до 23 липня. Для цього не потрібно писати зовнішнє незалежне оцінювання, в освітній центр можна звернутися без українського паспорта, без атестата та свідоцтва за дев'ятий клас. Повний перелік цих центрів є на сайті Міністерства освіти України mon.gov.ua, а на сайті dostupnaosvita.com.ua є всі контакти, всі спеціальності, які пропонують університети, що беруть участь в програмі. До того ж, є можливість вступати на бюджет до технікумів, коледжів, якщо здати документи до 1 серпня, а іспити ‒ до 7 серпня.

Ірина Жданова нагадує, що під час вступу за спрощеною процедурою треба скласти всього три іспити: українська мова, історія України та профільний предмет за фахом. Відеоуроки й тести для підготовки доступні безкоштовно на сайті dostupnaosvita.com.ua.

‒ Прізвища абітурієнтів приховані ‒ вони шифруються, ніде на відкритих ресурсах їх не буде. Ті, хто вступає з Криму, отримують соціальну стипендію, незалежно від результатів майбутніх сесій. У фонді «Відкрита політика» працює «гаряча лінія» вже три роки. Хочу сказати, що нинішнього року зросла кількість звернень з Криму та сходу України. Минулого року тільки 10% абітурієнтів скористалися квотами ‒ це дуже мало, на мій погляд. Я думаю, що нам дуже важливо вести успішну інформаційну кампанію, щоб ці квоти були обрані.

Ті, хто вступає з Криму, отримують соціальну стипендію, незалежно від результатів майбутніх сесій

Кореспондент Радіо Крим.Реалії поспілкувалася з кримчанкою, яка вступила до ВНЗ на материковій Україні й розповіла про процедуру вступу та труднощі, з якими стикаються абітурієнти з анексованого півострова:

«Дуже хотілося отримати саме українську освіту. Тому що особливої перспективи в Криму не видно. І батьки дізналися, що можна виїхати, закріпитися за якоюсь школою... А потім вже надали гуртожиток, корпусом ще одним забезпечили, якось потихеньку вже обжилися. Було важче ‒ в тому плані, що дуже багато хлопців та дівчат можуть поїхати додому до себе за пару десятків кілометрів, а мені доводилося дуже далеко їздити... І загалом дуже добре допомагала приймальна комісія. Форма вступу була стандартною. Єдине, що пропонували іспити скласти або на місці, або залишитися при своїх результатах ЗНО... Не складний був вступ. Рішення про нього ухвалила сама. Пільги, звичайно, хотілося б ‒ це в будь-якому випадку добре... А так, поки що цілком вистачає всього».

Начальник управління освіти Херсонської області Євген Криницький запрошує кримських випускників на найближчий день відкритих дверей.

‒ У нас у регіоні працює чотири центри «Крим-Україна», які прив'язані до чотирьох найбільших університетів: Херсонський державний, Херсонський національний технічний, Херсонський державний аграрний і Морська академія. 1 червня ми запрошуємо всіх до нас на день відкритих дверей, зокрема й кримчан. Ми повністю супроводжуємо кримських випускників, готові надати їм і житло, і весь пакет документів, щоб вони мали можливість навчатися на території України. Минулого року до нас вступили 169 хлопців та дівчат з Криму.

Ректор Таврійського національного університету імені Вернадського Володимир Казарін вказує на недопрацювання з наданням безкоштовного гуртожитку кримським студентам.

«Дипломи», які видають на території Криму, не визнають ніде в світі, окрім Росії, та й то не в усіх регіонах

‒ Ми очікуємо цього року зростання кількості вступників з Криму. Це пов'язано в першу чергу з важким становищем освіти на півострові, коли багато кримчан переводяться до нас. Ми цілий рік переводимо їх на другий, на третій, на четвертий курси. До того ж, всі розуміють остаточно, що так звані «дипломи», які видають на території Криму ‒ це просто папірець. Їх не визнають ніде в світі, окрім Росії, та й то не в усіх регіонах. З іншого боку, система вступу до українських ВНЗ для кримчан, завдяки зусиллям Міністерства освіти України, вже влаштована добре. Але, на жаль, незважаючи на норми закону про надання студентам з Криму безкоштовного гуртожитку, Міністерство фінансів України не може знайти на це кошти. Мені здається, це політичне питання, а не фінансове, тим більше, що йдеться не про такі вже великі суми.