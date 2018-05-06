МОН опублікувало покрокові інструкції для абітурієнтів з Криму і Донбасу

Міністерство освіти і науки України опублікувало покрокові інструкції для абітурієнтів з Криму та Донбасу.

В інструкціях можна знайти докладну інформацію про те, як і коли вступники з цих територій можуть вступити до вишів за спрощеною процедурою через освітні центри.

За даними міністерства, зокрема для вступу кримчан в українські виші за спрощеною процедурою – без складання ЗНО – діятиме 35 освітніх центрів «Крим-Україна».

У Міністерстві освіти і науки раніше наголошували, що дипломи й інші освітні документи, видані на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, не визнаються та не мають юридичної сили ні в України, ні в інших країнах світу.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

За даними Мінсоцполітики, станом на 2 квітня в Україні зареєстровані 1 492 590 переселенців з Донбасу і Криму.