МОН нагадує, що в Україні не визнають освітні документи, видані на окупованих територіях

Міністерство освіти і науки нагадує, що дипломи й інші освітні документи, видані на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, не визнаються та не мають юридичної сили ні в України, ні в інших країнах світу. Про це йдеться у роз’ясненнях міністерства, опублікованих на сайті відомства.

У МОН зазначають, що студенти, які почали навчання до 2014 року в закладах вищої освіти України на території Донецької і Луганської областей, що опинилась під контролем підтримуваних Росією бойовиків, можуть продовжити навчання у будь-якому вищому навчальному закладі України.

Студенти, які навчалися після 20 лютого 2014 року в системі вищої освіти на тимчасово окупованій території Криму, можуть пройти в українських вишах атестацію для визнання здобутих кваліфікацій.

У міністерстві також нагадують, що вступники з окупованих територій Донбасу і Криму, які хочуть здобути українську освіту, можуть вступити до переміщених або уповноважених закладів вищої освіти за спрощеною процедурою. Для цього на базі таких вишів діятимуть освітні центри – планується, що цього року вони працюватимуть з 19 червня до 30 вересня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

За даними Мінсоцполітики, станом на 2 квітня в Україні зареєстровані 1 492 590 переселенців з Донбасу і Криму.