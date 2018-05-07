«Дипломоване безробіття»: на кого вчаться студенти та хто потрібен ринку

Одна професія більше не годує все життя, стверджує фахівець із рекрутингу Сергій Марченко. Тому він радить опановувати перш за все не спеціальність, а готовність до змін. А експерт з людського ресурсу Тетяна Пашкіна вказує на різницю між професіями, які обирають абітурієнти, та навичками, що потрібні роботодавцям.

Хоча чимало професій можна автоматизувати, експерт з людського ресурсу Тетяна Пашкіна не вважає, що Україна встигає за світовими трендами в цьому напрямку.

Потрібно буде випускати дипломованих архітекторів віртуальної реальності не в цій п’яти'річці

«Звісно, архітектори віртуальної реальності, біотехнології – все це має користуватись попитом, але поки що, я б сказала, це одиничні випадки. І ситуація, коли нам потрібно буде випускати дипломованих архітекторів віртуальної реальності – мені здається, не в цій п’ятирічці точно», – припускає вона в ефірі Радіо Свобода.

Оскільки адаптувати освітні програми державних навчальних установ займає чимало часу, брак фахівців з новітніх технологій покривають короткотермінові курси. Однак Пашкіна звертає увагу на особливе ставлення до вищої освіти в українському суспільстві.

Є громадська думка, що диплом – це щастя

«Є така громадська думка, що диплом – це щастя, яке гарантує хороше працевлаштування і гідну заробітну платню. Відповідно, середня освіта не є кваліфікованою, це якийсь другий сорт і так далі і тому подібне. І тому в Україні є, мені здається, великий перекіс на користь вишів, і тому велика кількість безробітних працівників, і дипломованих, звісно, і серйозна недостача кваліфікованої освіти для середньої виробничої ланки».

Засновник агенції «Рекрутинг майбутнього» Сергій Марченко погоджується з цією тезою, однак звертає увагу на те, що спектр спеціальностей виходить за межі виробничих.

Зараз часто не можуть знайти навіть прибиральницю

«Якщо кілька років тому шукали гарних продавців, «продажників», менеджерів з продажів – це була одна з найбільш популярних професій, то зараз дуже часто не можуть знайти навіть прибиральницю, не можуть знайти водія, не можуть знайти навіть людей некваліфікованих професій – і це велика проблема. Тому попит зараз є практично на людей будь-яких спеціальностей», – запевняє він.

За словами підприємця, на ринок праці впливають кілька факторів. Наприклад, зростання ВВП та запровадження безвізу, яке спростило українцям виїзд на заробітки. Крім того, і західні підприємці відкривають виробничі потужності в Україні, додає експерт.

Було відкрито декілька фабрик з виробництва автозапчастин в західному регіоні

«Поки що більше заходять на Західну Україну – останніми роками, якщо пам’ятаєте, було відкрито декілька фабрик з виробництва автозапчастин в західному регіоні, і там тоді пропонувалися досить конкурентні заробітні плати на рівні дев’яти тисяч гривень за некваліфіковану працю. Для Західної України це загалом непогана заробітна платня», – міркує він.

За словами Тетяни Пашкіної, найпопулярніші професії серед абітурієнтів протягом останніх п’яти років незмінні – це право, менеджмент, філологія, економіка та фінанси, а також туризм. Вона додає, що ВНЗ випускають більше фахівців у цих та деяких інших галузях, ніж потрібно ринку, що дає в результаті так зване «дипломоване безробіття».

Кількість екологів, соціологів, політологів, яка випускається, ринком праці не затребувана

«Та кількість екологів, соціологів, політологів, яка випускається, мені здається, ринком праці не затребувана. Через це є велика кількість дипломованих фахівців, які вважають, що їхній фах потрібний, бажають за ним працювати, але не мають змоги і стикаються з вимогами роботодавців, яким потрібні програмісти, інженери, слюсарі, механіки, менеджери з продажів – те, чого не випускають виші в достатній кількості», – констатує вона.

«Потрібно весь час бути готовим до змін»

Сергій Марченко зауважує: в сьогоднішньому мінливому світі не варто очікувати, що одна професія годуватиме все життя.

«Як було в якісь Середні віки – ти, наприклад, гончар і ти гончарем працюєш все життя, твій син гончар, онук гончар. Світ змінюється так швидко, професії просто зникають. Мабуть, якби зараз давати пораду учням старшим класів, їхнім батькам, я б все-таки їх орієнтував не на те, щоб знайти якусь професію, яка точно буде перспективною, я б орієнтував їх на те, потрібно весь час бути готовим до змін, весь час шукати те, що тобі цікаво і цікаво ринку», – радить він.

Крім того, на думку підприємця, студенти не мають мотивації отримувати якісну освіту, адже самі за неї не платять.

Після школи дитина сама бере кредит і потім буде цей кредит гасити

«Якщо порівнювати з іншими країнами, тими ж Штатами, там освіта дорога, вона коштує 50-150 тисяч доларів. І після школи дитина сама бере кредит – не батьки дають гроші, а вона сама бере кредит, і потім ця молода людина буде цей кредит гасити. І там зовсім інше ставлення до навчання та виробничих практик. І тоді людина зацікавлена працювати після вишу, бо їй треба кредит віддавати», – порівнює він.

Марченко запевняє: роботодавці охоче візьмуть людину без досвіду роботи: «Поставте запитання роботодавцям: вони реально готові брати, як то кажуть, будь-кого, аби був хоч трохи притомний. Коли людина приходить і елементарно готова навчатися, слухати поради старших колег, вдосконалюватись».

Однак, як зауважує провідна аналітик Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій, можливість навчати персонал є не в усіх.

Середній та малий бізнес не має коштів на навчання працівників

«Роботодавці, великі компанії далі навчають своїх працівників, вони, в принципі, можуть взяти людину на роботу і навчити. Але розвивається середній та малий бізнес, і в цього бізнесу немає коштів на навчання своїх працівників», – пояснює вона.

Це дається взнаки, за словами Бетлій, там, де інституційна освіта недостатньо ефективна, а саме в сфері виробничих професій: «У нас проблема зі слюсарями, сантехніками, іншими робітничими професіями. Але водночас наші ПТУ зараз не мають нормального фінансування, в результаті в них застаріла матеріальна база, і вони не можуть навчити таких працівників, які потрібні роботодавцю».

Аналітик посилається на дані свого інституту – 15% опитаних представників промислових компаній нарікають на те, що їм складно знайти кваліфіковані кадри.

«Є розрив між тим, чого люди вчаться, і тим, що потрібно роботодавцю. Щоб скоротити цей розрив, нам все ж таки треба змінювати освітні програми. І передусім ми говоримо навіть не про університети, а про професійно-технічну освіту», – переконана вона.

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