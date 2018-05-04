МЗС рекомендує українцям дотримуватися правил роботи у Китаї, почастішали випадки затримань

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України у Китаї неухильно дотримуватися положень трудового та міграційного законодавства цієї держави, а громадянам, які тимчасово перебувають у Китаї з метою туризму, утриматися від виконання будь-якої оплачуваної роботи, зокрема, викладацької.

У своїх рекомендаціях міністерство закликає українців, які мають дійсні візи для в’їзду на територію Китаю з метою працевлаштування, утриматися від здійснення роботи, не передбаченої контрактом, така робота вважатиметься незаконною.

За даними МЗС, протягом останніх кількох місяців почастішали випадки затримання громадян України через порушення правил працевлаштування у Китаї.

Українські дипломати нагадують що у Китаї працевлаштування або робота у будь-якій формі без наявності робочої візи типу «Z» забороняється, а документи, які необхідні для оформлення цього типу візи, оформляються виключно за місцем перебування роботодавця.

МЗС наголошує: у разі відсутності цього типу візи українці можуть стати жертвою візових шахраїв та недобросовісних роботодавців, які пропонують роботу без дотримання правил працевлаштування.

До іноземців, які нелегально працюють у Китаї, за даними МЗС, зазвичай, застосовувалися адмінарешт до 30 діб (може бути продовжений до 60 діб), штраф на суму до 5000 юанів (понад 800$) або депортація з Китаю із забороною в’їзду терміном від одного до п’яти років.