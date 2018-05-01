Два мільярди людей працюють неофіційно – ООН

Два мільярди людей працюють неофіційно, йдеться в доповіді Міжнародної організації праці, яка є однією з установ Організації Об’єднаних Націй. Це понад 60 відсотків населення, яке працює.

«Більшість цих людей не мають нормальних умов праці та соціальних гарантій», – розповіли в Міжнародній організації праці.

За даними дослідження, найвищий відсоток людей, які працюють неофіційно, припадає на країни, що розвиваються (93 відсотки). В Африці неформально працюють майже 86 відсотків працюючих людей, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, а також в арабських державах ця цифра становить близько 68 відсотків, у Північній і Південній Америках – 40 відсотків, а в Європі і Центральній Азії – 25 відсотків.

«Найбільш тривожні показники виявлені в галузі сільського господарства: неофіційно працюють понад 90 відсотків працівників цього сектора. В інших сферах діяльності на «неформальну економіку» припадає половина робочих місць. У людей, що проживають в сільській місцевості, ймовірність бути найнятим неофіційно – удвічі вища, ніж у міських жителів», – заявили в МОП.

Згідно з дослідженням, чоловіки влаштовуються на роботу неофіційно на п’ять відсотків частіше, ніж жінки. Водночас права жінок, які працюють неформально, утискають більшою мірою.

Крім того, дослідники зазначають, що рівень освіти є ключовим фактором, що впливає на неофіційне працевлаштування: чим він вищий у суспільстві, тим нижчі показники за кількістю робочих місць в «неформальній економіці».

Відповідно до дослідження, бідність визнана як причина, так і результат неофіційного працевлаштування.

«Доповідь продемонструвала, що бідні люди частіше працевлаштовуються неформально, при цьому від бідності частіше страждають люди, що працюють неофіційно», – пояснили автори роботи.

Експерти підкреслюють, що перехід до формальної економіки й офіційного працевлаштування – необхідна умова гідної праці й стійкого розвитку.