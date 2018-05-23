Як вступити до кращих університетів світу – дізнайтеся з безкоштовного онлайн-курсу

В українців з’явиться цінна можливість отримати інформацію щодо вступу в престижні вищі навчальні заклади на Заході від тих, хто сам пройшов цей шлях. Два українські проекти – Prometheus та Ukraine Global Scholars, за підтримки «Київстар», спільно запускають безкоштовний онлайн-курс «Як вступити до найкращих західних шкіл та університетів» на платформі Prometheus.

Prometheus – це громадський проект масових відкритих онлайн-курсів, які створюють у співпраці з викладачами кращих ВНЗ України та розміщують на власній онлайн-платформі. За 3,5 року на сайті Prometheus кількість зареєстрованих слухачів вже перевищила півмільйона осіб.

Благодійний фонд Ukraine Global Scholars (UGS), заснований українцями – випускниками провідних університетів світу. З 2015 року фонд допоміг десяткам українських школярів вступити до найкращих шкіл та коледжів США за повної фінансової підтримки з боку цих навчальних закладів. Лише за три роки фіналісти фонду здобули стипендій на понад 7 мільйонів доларів США.

У курсі буде багато практичних порад щодо вступу та отримання стипендій у провідних світових школах та університетах.

«Лектори курсу розкажуть про принципи відбору студентів до престижних шкіл та університетів США, як правильно обрати навчальний заклад, про стратегії вступу, на яких аспектах своєї біографії варто робити акцент при підготовці заявки, як якісно підготувати пакет документів (мотиваційні та рекомендаційні листи, резюме) та як отримати фінансову допомогу на навчання», – зазначає Іван Примаченко, співзасновник Prometheus.

Крім знань, слухачі також побачать особисті свідчення – відеоісторії про досвід вступу до провідних освітніх закладів світу успішних українців, які навчалися в престижних західних університетах і повернулися в Україну. Це має збільшити мотивацію для того, щоб повернутися в Україну після здобуття закордонного диплому.

«Ми впевнені, що нове покоління українців, яке отримає освіту в найпрестижніших західних школах та університетах і повернеться в Україну, зробить важливий внесок в розбудову країни», – підкреслює Юлія Сичікова, співзасновниця Ukraine Global Scholars.

«Тисяча таких випускників – це уряд і парламент принципово іншої якості та кілька сотень нових успішних бізнесів, які зможуть підняти економіку країни на новий рівень», – додає Іван Примаченко.