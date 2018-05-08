Анна Красноперова

(Друкуємо мовою оригіналу)

Количество украинских школ, где дети из оккупированной части Донецкой области могут учиться дистанционно, планируют увеличить. Сейчас такая форма обучения есть в пяти учебных заведениях. Министерство образования Украины не признает школьные аттестаты, выданные группировками «ДНР» и «ЛНР». Чтоб получить действующий документ и поступить в вузы, дети из оккупированных территорий дистанционно обучаются в украинских школах. Как это происходит?

Дистанционное обучение на Донетчине организовали с начала боевых действий. Это была личная инициатива учителей, рассказывают педагоги Марьинки. Потом такую форму обучения утвердили в отделе образования. Задания по предметам учителя передавали школьникам в телефонном режиме. В школе встречались лишь во время затишья. Но уроки там не проводили, уточняет директор Марьинской школы №2 Людмила Панченко. Дети приходили максимум на 20 минут, чтоб сдать выполненные работы и получить новые задания.

«Мы просто понимали, что в городе дети. Мы понимали, что их нужно учить. Несмотря на то, что были обстрелы, мы в школу приходили, смотрели, наблюдали, даже когда у нас базировались силы одной или другой стороны. Старались, чтоб у наших детей было образование, а у нас была работа», – рассказывает Людмила Панченко.

Сейчас школа работает в обычном режиме. Дополнительно в ней занимаются ученики с оккупированных территорий. Задания им передают дистанционно – кому по телефону, кому по Интернету. В школу они приезжают по мере необходимости. Это может быть и раз в два месяца, объясняет Людмила Панченко.

«В основном, работаем только с выпускными классами. Это 9 и 11 класс. Мы составляем график работы с этими детьми. Учителя созваниваются с этими детьми, у них есть электронные почты. Идем на все уступки для детей. Приезжают, сдают определенный объем работ, который им положено, который запланирован для них. Мы их регистрируем на внешнее тестирование. Таким образом они подходят к тому, что сдают ВНО и поступают в те вузы, которые им нужно», – объясняет Людмила Панченко.

Дистанционное обучение для учеников из оккупированных территорий Донецкой области организовали в пяти прифронтовых школах. В этому году их количество может возрасти, информирует директор департамента науки и образования Донецкой военно-гражданской администрации Надежда Оксенчук.

«Если мы сравним 2018 с 2015 годом, то количество детей, которые желают получить украинское образование значительно увеличивается. И когда мы говорили о менее, чем тысяче детей в 2015 и 2016 годах, то сейчас их 2,5 тысячи. Соответственно, возникает потребность увеличить количество школ, которые тоже системно будут предоставлять образование на дистанции», – говорит Надежда Оксенчук.

Сколько школ подключат к дистанционному обучению – пока неизвестно. До сентября в департаменте должны проанализировать необходимое количество. Все будет зависеть от спроса среди учеников из оккупированных территорий. Записаться на обучение они могут среди учебного процесса, уточняет Надежда Оксенчук.

Также для учеников из оккупированных территорий хотят организовать уроки в режиме он-лайн. Такую форму обучения уже практикует учительница украинского языка из школы Покровска.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)