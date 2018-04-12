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В Мариуполе началась серия медицинских тренингов для населения. Научиться оказывать доврачебную помощь, иметь практические знания и навыки, не растеряться в сложной ситуации и не навредить пострадавшему – стало возможным для любого жителя города. Курсы по оказанию первой помощи проводятся при содействии Министерства зарубежных дел Польши и Мальтийской медицинской службы в рамках проекта «Развитие системы добровольной спасательной службы в Украине».

Каждый из нас может оказаться в ситуации, когда от наших действий зависит жизнь обычного прохожего. Знаем ли мы, что нужно делать? В любой момент мы можем оказаться один на один с человеком, у которого случился сердечный приступ или инсульт, произошла авария, кто-то получил травму. Получить элементарные знания и навыки по оказанию первой помощи, не растеряться в сложной ситуации самому, а главное – не навредить пострадавшему стало возможным. В Мариуполе начала работать школа добровольных спасателей. Руководитель Мариупольского филиала Ивано-Франковского отделения Мальтийской службы помощи в Украине Екатерина Сухомлинова проводит курсы уже более года. Время показало, что интерес к занятиям только растет. А на курсы приходит все больше людей разных профессий и возрастных категорий. Особенно после 2015 года, когда после обстрела микрорайона «Восточный» в оказании первой помощи нуждались десятки людей. Пригодится это и в мирной жизни, говорит она.

Каждый из нас, даже в мирной жизни, может столкнуться с такой ситуацией, когда будет всего пять минут для того, чтобы или что-то делать или потерять человеческую жизнь

«Это даже не потому, что рядом с нами война. Каждый из нас, даже в мирной жизни, может столкнуться с такой ситуацией, когда какой-нибудь человек может нуждаться в нашей помощи. Может случиться неотложная ситуация, и у нас, фактически, будет всего пять минут для того, чтобы или что-то делать, и делать правильно, или потерять человеческую жизнь», – говорит тренер – спасатель.

Более 400 человек уже прошли обучение в школе, четверть из них – ученики старших классов. За новыми знаниями и современными методами оказания первой помощи на курсы приходят тренеры спортивных клубов, сотрудники сферы обслуживания и волонтеры, рабочие заводов и студенты, преподаватели ВУЗов и детских учреждений, сотрудники полиции, Красного Креста, военные и даже врачи.

Заведующая отделением мариупольской городской больницы Лариса Матюх уже получила сертификат об окончании курсов. Она уверена, что пополнила свои знания, несмотря на то, что имеет медицинской образование и говорит, что в случае расширения программы обучения, особенно по спасению большого количества людей при массовых катастрофах, снова придет учиться.

Я считаю эти курсы иммунизацией нашего населения. Это – как своеобразная прививка. Чем будет больше таких людей, тем больше шансов, что мы спасем и себя, и окружающих

«Я считаю эти курсы иммунизацией нашего населения. Говорю уже с позиции врача. Иммунизированные люди, создавая иммунитет, спасают тех, кто не иммунизирован и кто может заразиться. Все это – как своеобразная прививка. Чем будет больше таких людей, тем больше шансов, что мы спасем и себя, и окружающих», – уверена Лариса Матюх.

Тренер федерации по йоге Тимур Шевчук пришел обновить знания по оказанию первой помощи.

«Моя работа сопряжена с тем, что я преподаю людям работу с телом. Иногда могут произойти какие-нибудь травмы. Хотелось бы знать, что в этом случае делать. Я еще в армии проходил курс первой медицинской помощи, уже много времени прошло, захотелось обновить знания. Вот и появилось желание прийти на эти курсы», – сказал он.

Моя работа сопряжена с тем, что я преподаю людям работу с телом. Иногда могут произойти какие-нибудь травмы. Хотелось бы знать, что в этом случае делать

Занятия на курсах проводятся бесплатно, воспользоваться ими может любой желающий. Постоянного места для проведения занятий пока нет, его предоставляют различные учреждения, волонтерские организации и частные предприниматели. Тренер-спасатель намерена обратиться к городским властям за помощью в развитии проекта. Самое главное – это помещение, где школа могла бы работать постоянно, а оборудования, знаний и опыта достаточно, говорит она.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)