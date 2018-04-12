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12 Квітень 2018, Київ 19:22
Донбас

В Мариуполе начала работать школа добровольных спасателей

Екатерина Сухомлинова рассказывает ученикам о методике проведения искусственного дыхания

(Друкуємо мовою оригіналу)

В Мариуполе началась серия медицинских тренингов для населения. Научиться оказывать доврачебную помощь, иметь практические знания и навыки, не растеряться в сложной ситуации и не навредить пострадавшему – стало возможным для любого жителя города. Курсы по оказанию первой помощи проводятся при содействии Министерства зарубежных дел Польши и Мальтийской медицинской службы в рамках проекта «Развитие системы добровольной спасательной службы в Украине».

Каждый из нас может оказаться в ситуации, когда от наших действий зависит жизнь обычного прохожего. Знаем ли мы, что нужно делать? В любой момент мы можем оказаться один на один с человеком, у которого случился сердечный приступ или инсульт, произошла авария, кто-то получил травму. Получить элементарные знания и навыки по оказанию первой помощи, не растеряться в сложной ситуации самому, а главное – не навредить пострадавшему стало возможным. В Мариуполе начала работать школа добровольных спасателей. Руководитель Мариупольского филиала Ивано-Франковского отделения Мальтийской службы помощи в Украине Екатерина Сухомлинова проводит курсы уже более года. Время показало, что интерес к занятиям только растет. А на курсы приходит все больше людей разных профессий и возрастных категорий. Особенно после 2015 года, когда после обстрела микрорайона «Восточный» в оказании первой помощи нуждались десятки людей. Пригодится это и в мирной жизни, говорит она.

Екатерина Сухомлинова
Екатерина Сухомлинова
Каждый из нас, даже в мирной жизни, может столкнуться с такой ситуацией, когда будет всего пять минут для того, чтобы или что-то делать или потерять человеческую жизнь
Екатерина Сухомлинова

«Это даже не потому, что рядом с нами война. Каждый из нас, даже в мирной жизни, может столкнуться с такой ситуацией, когда какой-нибудь человек может нуждаться в нашей помощи. Может случиться неотложная ситуация, и у нас, фактически, будет всего пять минут для того, чтобы или что-то делать, и делать правильно, или потерять человеческую жизнь», – говорит тренер – спасатель.

Более 400 человек уже прошли обучение в школе, четверть из них – ученики старших классов. За новыми знаниями и современными методами оказания первой помощи на курсы приходят тренеры спортивных клубов, сотрудники сферы обслуживания и волонтеры, рабочие заводов и студенты, преподаватели ВУЗов и детских учреждений, сотрудники полиции, Красного Креста, военные и даже врачи.

Спасатель Мальтийской службы показывает приемы транспортировки пострадавшего
Спасатель Мальтийской службы показывает приемы транспортировки пострадавшего

Заведующая отделением мариупольской городской больницы Лариса Матюх уже получила сертификат об окончании курсов. Она уверена, что пополнила свои знания, несмотря на то, что имеет медицинской образование и говорит, что в случае расширения программы обучения, особенно по спасению большого количества людей при массовых катастрофах, снова придет учиться.

Лариса Матюх
Лариса Матюх
Я считаю эти курсы иммунизацией нашего населения. Это – как своеобразная прививка. Чем будет больше таких людей, тем больше шансов, что мы спасем и себя, и окружающих
Лариса Матюх

«Я считаю эти курсы иммунизацией нашего населения. Говорю уже с позиции врача. Иммунизированные люди, создавая иммунитет, спасают тех, кто не иммунизирован и кто может заразиться. Все это – как своеобразная прививка. Чем будет больше таких людей, тем больше шансов, что мы спасем и себя, и окружающих», – уверена Лариса Матюх.

Тренер федерации по йоге Тимур Шевчук пришел обновить знания по оказанию первой помощи.

«Моя работа сопряжена с тем, что я преподаю людям работу с телом. Иногда могут произойти какие-нибудь травмы. Хотелось бы знать, что в этом случае делать. Я еще в армии проходил курс первой медицинской помощи, уже много времени прошло, захотелось обновить знания. Вот и появилось желание прийти на эти курсы», – сказал он.

Моя работа сопряжена с тем, что я преподаю людям работу с телом. Иногда могут произойти какие-нибудь травмы. Хотелось бы знать, что в этом случае делать
Тимур Шевчук

Занятия на курсах проводятся бесплатно, воспользоваться ими может любой желающий. Постоянного места для проведения занятий пока нет, его предоставляют различные учреждения, волонтерские организации и частные предприниматели. Тренер-спасатель намерена обратиться к городским властям за помощью в развитии проекта. Самое главное – это помещение, где школа могла бы работать постоянно, а оборудования, знаний и опыта достаточно, говорит она.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:


(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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