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12 прямых попаданий в 2014 году сделали первую школу Красногоровки непригодной для учёбы. Город от оккупированного Донецка отделяют лишь 20 километров по прямой, а школа №1 расположена на линии огня. Радио Донбасс.Реалии интересовалось, как сейчас учатся красногоровские школьники и когда смогут вернуться в родные стены.

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Дети из прифронтовой Красногоровки вынуждены ютится всего в двух школах города. Хотя сейчас, как говорят родители учеников, условия стали лучше: до этого ученики пяти школ учились в одном здании. Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказала мама учеников второй Красногоровской школы Анна Гладкая.

Три школы в одной, очень маленькой. Дети там учатся в две смены. А есть классы, которые учатся по два класса вместе. Класс перегорожен шкафчиком, у кого-то идёт английский, а у кого-то – математика

«Учителя хоть и стараются, но полчаса урока – это очень мало. У моей дочери Насти – самый большой класс, там 27 человек, и за полчаса уделить каждому времени не хватает. Сейчас школы немного развели, но в пятой школе остались 5-я, 2-я и 1-я. Три школы в одной, очень маленькой. Дети там учатся в две смены. А есть классы, которые учатся по два класса вместе. У меня сын учится во втором классе, и там первый и второй класс учатся вместе. Класс перегорожен шкафчиком, у кого-то идёт английский, а у кого-то – математика. Дети маленькие, естественно, отвлекаются, потому что два учителя что-то рассказывают», – говорит Анна.

По ее словам, из-за таких условий дети вынуждены ходить к репетиторам, так как усваивать материал в таких условиях невозможно. Но надежд на то, что повреждённые школы отремонтируют, мало.

Вторую школу красногоровцам пообещали восстановить к началу учебного года, и там даже начались ремонтные работы. А вот восстановят ли первую школу – неизвестно, говорит координатор благотворительного фонда «Восток SOS» Вячеслав Лихачёв.

«Первая школа – как раз на краю города и выходит на линию фронта. Занятия там не проводятся из-за того, что здание пострадало. Его можно привести в порядок. Но пока продолжаются боевые действия, его никто восстанавливать не будет, хотя школа нашла спонсора и своими силами подготовили 4 класса», – говорит Лихачёв.

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Формального запрета на восстановление школы нет, но и начать восстановительные работы до окончания военных действий невозможно. Школу сотрудники пытаются сохранить своими силами, рассказывает директор школы №1 Елена Бардак.

Нам бы крышу сделать, а потом бы я нашла ещё тех, кто готов помочь. Дети приходили сегодня, мы высаживали цветы и деревья

«Знаете, нам бы крышу сделать, а потом бы я нашла ещё тех, кто готов помочь. Родители ведь готовы помогать, они уже ставили окна. Детей в Красногоровке мало, и ремонтировать школу, наверное, экономически невыгодно. Хотя она самая новая и большая в городе, но находится на окраине, фактически на линии огня. Дети приходили сегодня, мы высаживали цветы и деревья, все они говорят, что хотят вернуться в родную школу», – говорит Бардак.

Сейчас за порядком в первой школе следит завхоз и 4 технических работника. Кроме того, пытается сохранить школу родительский комитет и сами ученики. В 2016 году выпускники своими силами навели порядок в разрушенной школе, чтобы отпраздновать выпускной бал в родных стенах.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)